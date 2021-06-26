Після інтерв’ю Зеленського 22 ОДА поширили однакові хвалебні матеріали

Публікації, які з'явилися на сайтах 22 ОДА, містять ознаки політичного піару, зокрема на це вказують компліментарні оціночні судження на користь президента

Висвітлення діяльності президента України не входить до компетенції обласних адміністрацій

22 українські обласні державні адміністрації розмістили на своїх сайтах і поширили на сторінках у соцмережах однакові цитати з інтерв’ю президента Володимира Зеленського телеканалу 1+1. Про це повідомляють регіональні представники ІМІ.

У публікаціях ОДА рекламується президентська програма «Велике будівництво» та анонсується майбутня зустріч Зеленського з Президентом США Джо Байденом. На думку експертів ІМІ, публікації містять ознаки політичного піару, зокрема на це вказують компліментарні оціночні судження на користь президента, відсутність балансу та централізований характер розміщення матеріалів.

Матеріали із заголовками «Президент: «Велике будівництво» – реально крута програма, яка допомогла зберегти робочі місця під час пандемії», «На зустрічі з Президентом США Володимир Зеленський порушуватиме питання безпеки та економіки», «Президент: Мої конкуренти на виборах – погані дороги, війна та бідність» були розміщені 25 червня на сайтах 22 ОДА: Волинської, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської.

Не виявлено таких матеріалів на сайтах Львівської та Одеської ОДА.

Коментар юриста ІМІ Алі Сафарова: «Діяльність обласних адміністрацій регулюється Законом України «Про місцеві державні адміністрації». Закон передбачає, що до компетенції обласних адміністрацій належать питання забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, соціально-економічного розвитку відповідних територій, використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля та інші подібні питання. Висвітлення діяльності президента України не входить до компетенції обласних адміністрацій. Незважаючи на те що голів адміністрацій призначає президент, він не уповноважений напряму давати вказівки головам адміністрацій. Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Якщо посадова особа здійснює під час виконання своїх обов’язків щось зайве, це може бути кваліфіковане як перевищення передбачених законом повноважень, що може тягнути за собою відповідальність аж до кримінальної».

Нагадаємо, у інтерв'ю телеканалу 1+1 президент Володимир Зеленський відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців ПВК Вагнера із Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

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