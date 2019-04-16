Справа Савченко та Рубана: чому підозрювані у тероризмі вийшли на волю

Юрій Луценко Генеральний прокурор України

Юрій Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звільнення з-під варти на підготовчому судовому засіданні зовсім не означає зняття обвинувачення. ГПУ наполягає на достатності доказів Савченко і Рубана в скоєнні злочинів

Справа Савченко - Рубана 28.01.2019 була направлена в суд з обвинувальним актом. Тому можна було б сказати, що вчорашнє рішення (вірніше - його відсутність) про запобіжний захід на час судового процесу - виключна компетенція суду.

Але ряд останніх резонансних судових рішень, коли арешту уникають підозрювані у вбивстві та тероризмі, змушують визнати: судова система тяжко хвора.

Причина перша - дозволені законом маніпуляції із безкінечними змінами адвокатів. У Савченко таких адвокатів (які то входили в процес, то покидали його) було 8 платних і 1 безплатний від держави.

Законопроект для усунення цих зловживань давно лежить в ВР.

Причина друга - критично мала кількість суддів в судах. 40% незаповнених вакансій призводить до того, що відвід навіть 1 судді призводить до передачі справи в інший суд. «Футбол» зміни судів у справі Савченко - Рубана з каруселлю відводів на кожному етапі вражає: Верховний суд- Чернігівський районний- Чернігівський апеляційний - Верховний суд- Солом‘янський районний- Київський апеляційний - Верховний суд - Київський апеляційний - Дарницький районний - Київський апеляційний - Броварський районний. Причина третя - небажання окремих суддів виконувати свою роботу. Інакше як самоусуненням важко назвати самовідвод у цій справі тільки тому, що хтось з родичів судді проживає на окупованій території. Ну і головне: звільнення з-під варти на підготовчому судовому засіданні зовсім не означає зняття обвинувачення. ГПУ наполягає на достатності доказів Савченко і Рубана в скоєнні злочинів. Впевнений, що завезення важкої зброї з так званої днр для обстрілу української столиці не залишиться безкарним.

Джерело: блог Юрія Луценка

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