У Кремлі істерика. Ціна війни проти України зросла на порядок

Про істерію в РФ навколо надання Україні Javelin

Істерика в Росії з приводу надання Україні оборонної летальної зброї зі США свідчить про те, що поведінка росіян у відповідь на ймовірне надання Києву Javelin була прорахована наперед. Разом з тим, президента РФ Володимира Путіна все більше заганяють в кут, і Україні слід бути готовою до будь-якого розвитку ситуації. Щонайменше дивно з

Юрій Карін Головний редактор сайту «Інформаційний спротив»

Юрій Карін

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Фото: EPA/UPG Путін

Про істерію в РФ навколо надання Україні Javelin

Істерика в Росії з приводу надання Україні оборонної летальної зброї зі США свідчить про те, що поведінка росіян у відповідь на ймовірне надання Києву Javelin була прорахована наперед. Разом з тим, президента РФ Володимира Путіна все більше заганяють в кут, і Україні слід бути готовою до будь-якого розвитку ситуації.

Щонайменше дивно з боку агресора, який загнав на Донбас тисячі одиниць наступального озброєння, влаштовувати такі істерики з приводу отримання Україною оборонної летальної зброї. І бурхлива реакція путінського оточення свідчить про те, що поведінка росіян у відповідь на надання Javelin була прорахована, і що крім істерик з боку агресора тут іншого не буде.

Чому істерять? Тут все просто. В Путіна залишилося три місяці до «виборів» (березня 2018 року). Усередині країни йому дивувати народ нічим. Крім сталагмітових півників, перемог немає. Скоріше навпаки. Ми бачимо щотижня якісь обмежувальні заходи відносно них: це продовження санкцій Євросоюзу, потрапляння Рамзана Кадирова і найближчого кримінального оточення Путіна в окремі санкційні списки. Плюс нові «плюшки» у вигляді санкцій для «віолончелістів» і російської економіки. Сюди додамо викриття розвідками військових злочинів Кремля. Абсолютно нічого хорошого для людини, яка себе перепризначає на наступний термін.

На внутрішньому фронті немає перемог і не передбачається. Можна було б, звичайно, торованим шляхом розхитати ситуацію з «об'єднання нації» за допомогою терактів, умовного Каширського шосе 2.0 (терористичний акт на Каширському шосе був частиною серії терактів, здійснених в російських містах 4-16 вересня 1999 року) . Але й тут втручається ЦРУ, запобігаючи кровопролиттю в Пітері.

І на дипломатичному фронті перемог немає. Просто ганьба у В'єтнамі, погана постановка в Сочі... При цьому треба тягнути лямку миротворця, робити хорошу міну за поганої гри з відсутністю можливості розіграти свою «миротворчу» ініціативу з заморожуванням конфлікту.

Після чергового виведення незрозумілої кількості росіян з військово-найманського контингенту в Сирії, з активних тактико-військових дій на зовнішньополітичній арені в Путіна залишилася тільки Україна. Окупований Донбас із декількома десятками тисяч гібридних вояк і тисячами одиниць бронетехніки і артилерії. Те місце, звідки можна гнати картинку для «вати» про шкоду революцій і «громадянської» війни аж до самих виборів.

Розхитуючи ситуацію зсередини. Бажано без «великої війни» і захоплення нових територій. За це можна отримати посилення санкцій і по зубах. Посилена міць української армії плюс моральний фактор – Javelin. Ціна агресії зростає на порядок. Від «тактики котлів», що так їм полюбилася, доводиться відмовлятися. Але провокації з боку бойовиків тривають і триватимуть до виборів.

Тобто надання нашій країні летальної зброї, в тому числі Javelin, охолоджує військовий запал супротивника. Тому режиму Путіна доводиться істерити. «Спопеляючий сенатор», путінський банкір Греф, який лякає холодною війною, тощо. Для «колективного Путіна» наближається той час, коли треба боятися по-справжньому, пожинати плоди кровопролиття і нести відповідальність за скоєне. І якщо вони не можуть перемагати діями, то будуть намагатися робити це словами. Інформаційна війна Кремлем програна, але не закінчена.

Саме по собі надання США летальної зброї, в тому числі Javelin, не є панацеєю від російської агресії. Важливі як військова допомога, так і моральне задоволення від підтримки нас рештою світу. Але за три місяці до виборів може статися все що завгодно. Адже зараз господар Кремля у становищі щура, загнаного в кут. І нам слід бути готовими до будь-якого розвитку ситуації.

Джерело: Апостроф

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