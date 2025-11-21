«Зима близько». Трамп попередив Україну про наслідки відмови від мирного плану
Американський президент зробив натяк на погіршення ситуації взимку
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив із низкою гучних заяв на брифінгу щодо мирного врегулювання війни в Україні. Він фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку, передає «Главком».
Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. «Якщо йому не подобається план США, він може продовжувати битися» », – продовжив він.
Американський президент також зробив натяк на погіршення ситуації взимку: «Думаю, Україні варто поквапитися з ухваленням рішення щодо мирного плану – ця зима буде холодною».
Трамп пригадав зустріч із Зеленським, яка відбулася у лютому цього року, а згадав свої гучні слова про те, що «в України немає карт».
Крім того, президент США припустив, що завершити війну було можливо значно раніше: «Таку угоду можна було укласти рік тому, два роки тому».
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.
Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.
Також президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу заявив, що зараз один з найважчих моментів української історії. За його словами, наразі Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера.
Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.
