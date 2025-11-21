Головна Світ Політика
«Зима близько». Трамп попередив Україну про наслідки відмови від мирного плану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Білий дім

Американський президент зробив натяк на погіршення ситуації взимку

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступив із низкою гучних заяв на брифінгу щодо мирного врегулювання війни в Україні. Він фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку, передає «Главком».

Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. «Якщо йому не подобається план США, він може продовжувати битися» », – продовжив він. 

Американський президент також зробив натяк на погіршення ситуації взимку: «Думаю, Україні варто поквапитися з ухваленням рішення щодо мирного плану – ця зима буде холодною».

Трамп пригадав зустріч із Зеленським, яка відбулася у лютому цього року, а згадав свої гучні слова про те, що «в України немає карт».

Крім того, президент США припустив, що завершити війну було можливо значно раніше: «Таку угоду можна було укласти рік тому, два роки тому».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Також президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до народу заявив, що зараз один з найважчих моментів української історії. За його словами, наразі Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. 

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

