Путін потрапив у курйозну ситуацію через вимкнений мікрофон (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Російський диктатор взяв участь у роботі форуму, присвяченого Міжнародному року миру і довіри
фото: ТАСС

Путін пів хвилини читав текст перед вимкненим мікрофоном

Російський диктатор Володимир Путін потрапив у незручну ситуацію під час публічного виступу в Ашхабаді через вимкнений мікрофон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відеотрансляцію  форуму.

Сьогодні, 12 грудня, Путін брав участь у роботі форуму, присвяченого Міжнародному року миру і довіри, Міжнародному дню нейтралітету та 30-річчю постійного нейтралітету Туркменістану.

Інцидент стався, коли російському лідеру надали слово. На відеозаписі видно, як Путін сидить за столом перед мікрофоном, починає щось читати з аркуша, проте звук відсутній.

Протягом приблизно пів хвилини Путін безуспішно відкривав рота, намагаючись розпочати промову. Зрештою, він помітив технічну проблему, почав крутити мікрофон та звернувся до когось поза кадром. Після цього звук нарешті з'явився, і диктатор зміг продовжити свій виступ.

Цей курйозний момент швидко поширився в соціальних мережах.

Раніше повідомлядлся, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, ймовірно, зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним у Туркменістані в п’ятницю, 12 грудня. 

До слова, під час засідання Ради з прав людини російський диктатор Володимир Путін висловився щодо війни в Україні. Путін знову озвучив традиційний для Кремля наратив стосовно України. Він назвав «повернені від України території історично російськими» і озвучив сумнівне твердження, що російських військових там нібито зустрічають словами: «Ми чекали вас».

