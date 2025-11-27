Головна Світ Політика
search button user button menu button

Politico: США вимагають укласти мир до надання гарантій безпеки Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Politico: США вимагають укласти мир до надання гарантій безпеки Україні
Адміністрація Трампа висунула ключову умову: гарантії безпеки для України – лише після укладення миру
фото: The White house/Facebook

Держсекретар Марко Рубіо згадував про гарантії безпеки для України під час переговорів у Женеві, проте не деталізував пропозицію

Сполучені Штати Америки наполягають на тому, щоб мирна угода була укладена першочергово, і лише після цього вони погодяться надати Україні будь-які гарантії безпеки. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Politico, ця умова стала ключовою у пропозиціях, переданих Києву минулого тижня.

За словами європейського дипломата та іншого поінформованого джерела, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив цю позицію. Під час телефонної розмови у вівторок з європейськими чиновниками він заявив, що президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки для України, але це відбудеться пізніше.

Інший дипломат ЄС уточнив, що Рубіо згадував про гарантії безпеки і під час переговорів у Женеві, проте не деталізував пропозицію і не повторював її у розмові з представниками Франції та Великої Британії. Глава Держдепу також загалом окреслив кілька інших питань, які необхідно вирішити після підписання угоди. Як пише Politico, ймовірно, європейці мали на увазі питання територій та заморожених російських активів.

Білий дім, зі свого боку, наполягає на тому, що гарантії безпеки будуть частиною будь-якого мирного плану. Заступниця речника Білого дому Анна Келлі заявила: «Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, як публічно, так і приватно, що будь-яка угода має забезпечувати полноцінні гарантії безпеки та стримування для України».

Водночас, Politico повідомляє, що у четвер Рубіо заявив європейським колегам, що США не вважаються справедливим посередником на переговорах. Причина цього в тому, що Вашингтон одночасно надає військову допомогу Києву та запроваджує санкції проти Москви.

Деякі європейські країни висловлюють побоювання щодо мирного плану, вважаючи, що адміністрація Трампа може схилити вагу на користь Росії. Третій євродипломат розкритикував підхід, зазначивши, що у ньому «жодного слова про права людини, гуманітарний план, міжнародне право чи принципи», і це створює нову європейську «архітектуру безпеки», повну прогалин.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські переговорники досягають прогресу у мирних переговорах між Україною та Росією, а ключовою умовою, на яку погодилася Москва, стане припинення війни. 

Під час перельоту до Флориди Дональд Трамп повідомив журналістам, що Росія нібито погодилася на певні поступки у рамках мирного плану для України. За його словами, головною поступкою Москви буде припинення бойових дій і відмова від спроб захоплення нових територій.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Європа відіграватиме значну роль у гарантіях безпеки для України, які розглядаються в рамках американського мирного плану щодо завершення війни. 

До слова, американські представники змінили тон і сповільнили темп переговорів щодо мирного плану для України після того, як до процесу в Женеві долучився державний секретар США Марко Рубіо.

Міністр армії США Ден Дрісколл наполягав у Женеві, щоб Україна та її союзники прийняли запропонований 28-пунктний план до американського Дня подяки. Проте, після того як Рубіо особисто приєднався до переговорів, він, за словами співрозмовників, пом’якшив підхід Вашингтона і відмовився від жорсткого дедлайну для Києва.

Теги: США Дональд Трамп переговори Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пункти Трампа-Зеленського-Путіна: мир чи нова пастка для України?
Війну треба завершувати, але не коштом України
22 листопада, 20:54
Продаж здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США
«Лукойл» продає закордонні активи через американські санкції
27 жовтня, 21:56
Путін уникає прямих переговорів з Україною
Зеленський про переговори: Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись
28 жовтня, 11:01
Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
Трамп та Сі Цзіньпін вперше за шість років зустрілися
30 жовтня, 04:09
Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори
Трамп і Сі Цзіньпін під час зустрічі обговорили Україну
30 жовтня, 07:47
Найдовший в історії США шатдаун закінчився: Трамп поставив фінальний підпис
Найдовший в історії США шатдаун закінчився: Трамп поставив фінальний підпис
13 листопада, 05:39
Мерц і Зеленський обговорили боротьбу з корупцією
Мерц обговорив із Зеленським корупційний скандал та підтримку України
13 листопада, 15:16
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та державний секретар США Марко Рубіо після переговорів у Женеві
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
24 листопада, 01:59
Протистояння Трампа і нового мера Нью-Йорка загострюється
Нью-Йорк проти Трампа: стало відомо, що робитиме новий мер Мамдані
12 листопада, 09:04

Політика

Politico: США вимагають укласти мир до надання гарантій безпеки Україні
Politico: США вимагають укласти мир до надання гарантій безпеки Україні
Bloomberg: Невигідна мирна угода загрожуватиме не лише Україні, а й США
Bloomberg: Невигідна мирна угода загрожуватиме не лише Україні, а й США
Трамп заявив, що Південна Африка не потрапить на саміт G20 у США
Трамп заявив, що Південна Африка не потрапить на саміт G20 у США
Путін не буде пом'якшувати умови миру: у NYT пояснили чому
Путін не буде пом'якшувати умови миру: у NYT пояснили чому
Axios: Міністра армії призначено спецпредставником США з ініціативи Венса
Axios: Міністра армії призначено спецпредставником США з ініціативи Венса
Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ
Фінляндія про умови миру: обмеження на ЗСУ мають бути дзеркальними для армії РФ

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua