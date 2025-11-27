Politico: США вимагають укласти мир до надання гарантій безпеки Україні

Адміністрація Трампа висунула ключову умову: гарантії безпеки для України – лише після укладення миру

Держсекретар Марко Рубіо згадував про гарантії безпеки для України під час переговорів у Женеві, проте не деталізував пропозицію

Сполучені Штати Америки наполягають на тому, щоб мирна угода була укладена першочергово, і лише після цього вони погодяться надати Україні будь-які гарантії безпеки. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Politico, ця умова стала ключовою у пропозиціях, переданих Києву минулого тижня.

За словами європейського дипломата та іншого поінформованого джерела, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив цю позицію. Під час телефонної розмови у вівторок з європейськими чиновниками він заявив, що президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки для України, але це відбудеться пізніше.

Інший дипломат ЄС уточнив, що Рубіо згадував про гарантії безпеки і під час переговорів у Женеві, проте не деталізував пропозицію і не повторював її у розмові з представниками Франції та Великої Британії. Глава Держдепу також загалом окреслив кілька інших питань, які необхідно вирішити після підписання угоди. Як пише Politico, ймовірно, європейці мали на увазі питання територій та заморожених російських активів.

Білий дім, зі свого боку, наполягає на тому, що гарантії безпеки будуть частиною будь-якого мирного плану. Заступниця речника Білого дому Анна Келлі заявила: «Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, як публічно, так і приватно, що будь-яка угода має забезпечувати полноцінні гарантії безпеки та стримування для України».

Водночас, Politico повідомляє, що у четвер Рубіо заявив європейським колегам, що США не вважаються справедливим посередником на переговорах. Причина цього в тому, що Вашингтон одночасно надає військову допомогу Києву та запроваджує санкції проти Москви.

Деякі європейські країни висловлюють побоювання щодо мирного плану, вважаючи, що адміністрація Трампа може схилити вагу на користь Росії. Третій євродипломат розкритикував підхід, зазначивши, що у ньому «жодного слова про права людини, гуманітарний план, міжнародне право чи принципи», і це створює нову європейську «архітектуру безпеки», повну прогалин.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські переговорники досягають прогресу у мирних переговорах між Україною та Росією, а ключовою умовою, на яку погодилася Москва, стане припинення війни.

Під час перельоту до Флориди Дональд Трамп повідомив журналістам, що Росія нібито погодилася на певні поступки у рамках мирного плану для України. За його словами, головною поступкою Москви буде припинення бойових дій і відмова від спроб захоплення нових територій.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Європа відіграватиме значну роль у гарантіях безпеки для України, які розглядаються в рамках американського мирного плану щодо завершення війни.

До слова, американські представники змінили тон і сповільнили темп переговорів щодо мирного плану для України після того, як до процесу в Женеві долучився державний секретар США Марко Рубіо.

Міністр армії США Ден Дрісколл наполягав у Женеві, щоб Україна та її союзники прийняли запропонований 28-пунктний план до американського Дня подяки. Проте, після того як Рубіо особисто приєднався до переговорів, він, за словами співрозмовників, пом’якшив підхід Вашингтона і відмовився від жорсткого дедлайну для Києва.