Половина європейців вважає президента США Трампа ворогом Європи – The Guardian 

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Половина європейців вважає президента США Трампа ворогом Європи – The Guardian 
Опитування показало високий рівень тривоги європейців через Трампа та можливий конфлікт з Росією
фото: AP

Європейці стурбовані через Трампа та можливий конфлікт з Росією
 

Майже половина європейців вважають президента США Дональда Трампа «ворогом Європи», свідчить опитування у дев’яти країнах. Більшість респондентів оцінюють ризик війни з Росією як високий, а три чверті хочуть залишитися у складі ЄС. Про це повідомляє The Guardian.

Про це свідчить опитування, проведе французькою платформою Le Grand Continent у дев'яти країнах - Франції, Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Бельгії та Нідерландах.

Жан-Ів Дормажен, професор політології та засновник соціологічного агентства Cluster17, сказав: «Європа не лише стикається зі зростаючими ризиками, вона також переживає трансформацію свого історичного, геополітичного та політичного середовища. Загальна картина [опитування] зображує Європу, яка стурбована, глибоко усвідомлює свою вразливість і намагається позитивно спроектувати себе в майбутнє».

Опитування показало, що в середньому 48% людей у ​​дев'яти країнах вважають Трампа відвертим ворогом – від максимумів у 62% у Бельгії та 57% у Франції до мінімумів у 37% у Хорватії та 19% у Польщі.

«По всьому континенту трампізм явно вважається ворожою силою», – сказав Дормаген, додавши, що це сприйняття посилюється , і менше людей, ніж у грудні 2024 року, описують Трампа як «ні друга, ні ворога», і більше – як однозначно ворожого.

Однак європейці все ще вважають відносини зі США стратегічно важливими: на запитання, яку позицію ЄС має зайняти щодо уряду США, найпопулярнішим варіантом (48%) був компроміс.

Опитування, проведене у Франції, Італії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Португалії, Хорватії, Бельгії та Нідерландах, також показало, що відносна більшість (51%) вважає ризик відкритої війни з Росією в найближчі роки високим, а 18% вважають його дуже високим.

Дормаген сказав, що такий результат «був би немислимим ще кілька років тому і сигналізує про зсув європейської думки в бік нового геополітичного режиму, в якому можливість прямого конфлікту на континенті тепер широко визнається».

Погляди сильно відрізнялися залежно від близькості до Росії: 77% респондентів у Польщі вважали ризик війни високим, порівняно з 54% у Франції, 51% у Німеччині, 39% у Португалії та 34% в Італії.

Згідно з опитуванням, довіра до національних військових можливостей була низькою скрізь, причому 69% респондентів у дев'яти країнах заявили, що, на їхню думку, їхня країна «насправді» або «зовсім не» здатна захистити себе від російської агресії.

Французькі респонденти були найбільш впевненими, але ця думка залишалася меншістю – 44%. У Польщі , яка межує з Росією, 58% так не висловилися. Дормаген сказав: «Ми вступаємо в епоху небезпеки, відчуваючи постійне відчуття національної слабкості».

Опитування додало, що почуття вразливості були поширені серед широкого загалу, і лише 12% респондентів заявили, що не відчувають особливої ​​загрози з боку низки джерел небезпеки, починаючи від технологічних і військових і закінчуючи енергетикою та продовольством.

Хоча існували значні національні відмінності, найчастіше згадувалася технологічна та цифрова безпека (28%), потім військова безпека (25%). Спостерігався сильний попит на європейську допомогу, причому 69% людей заявили, що ЄС повинен відігравати захисну роль.

Переважна більшість респондентів у дев'яти країнах підтримали членство в ЄС: 74% заявили, що хочуть, щоб їхня країна залишилася в блоці, причому цей настрій був найвищим у Португалії (90%) та Іспанії (89%), а найнижчим – у Польщі (68%) та Франції (61%).

Через п'ять років після Brexit рішення Великої Британії вийти з ЄС переважно вважається провалом: 63% вважають, що воно мало негативний вплив на Британію, і лише 19% вважають його позитивним, включаючи 5%, які вважають його дуже позитивним.

Журнал Le Grand Continent заснований у 2019 році науковцями з престижного французького закладу École normale supérieure, який готує еліту Франції - держслужбовців, науковців, викладачів. Журнал присвячений геополітичним, європейським, правовим, інтелектуальним та мистецьким питанням.
 
Нагадаємо, що в опитаних восьми країнах майже вісім з 10 респондентів вважають, що раднику Трампа Ілону Маску не можна довіряти, а майже половина респондентів у Бельгії, Данії та Франції стверджують, що європейці повинні бойкотувати електромобілі Tesla.

