У ЦВК заявили, скільки триватиме підготовка до чесних виборів в Україні

Майже мільйон військових на фронті та неповна виборча мережа роблять проведення виборів раніше неможливим

Україні потрібно не менше шести місяців, щоб підготуватися до проведення вільних і чесних виборів. Про це повідомив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в коментарі CNN.

Як зазначив телеканал, за кордоном через війну перебуває понад 5,9 млн українських біженців (дані ООН), ще 4,4 млн українців – внутрішньо переміщені особи. Через це оновлення й перевірка виборчих списків стане великою проблемою.

Війна країни-агресора РФ проти України також серйозно вплинула на виборчу інфраструктуру. За словами Дубовика, в Україні зараз працює лише 75% виборчих дільниць.

Як зазначив заступник голови ЦВК, майже 1 млн українців служить в армії, багато з них – на передовій. Тому важко уявити, як вони зможуть проголосувати без гарантії припинення бойових дій, наголосив Дубовик.

Він стверджує, що для проведення чесних і вільних виборів відповідно до міжнародних стандартів знадобиться підготовка протягом шести місяців.

Якщо ж голосування відбудеться раніше, «повністю гарантувати відповідність усім міжнародним стандартам буде неможливо», резюмував представник ЦВК України.

Нагадаємо, що 10 грудня Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорював питання виборів з народними депутатами. Він доручив їм запропонувати бачення про можливість виборів в умовах воєнного стану. Глава держави наголосив, що безпекові виклики залежать від партнерів, а «політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України».

Президент США Дональд Трамп закликав до проведення виборів в Україні. Політик наголосив, що українцям варто надати можливість обрати свого лідера, попри складну ситуацію через війну. Він звинуватив українську владу у тому, що вона нібито використовує війну, щоб не проводити вибори.

Речниця Єврокомісії заявила, що Україна зможе провести вибори лише тоді, коли дозволятиме безпекова ситуація.