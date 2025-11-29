Головна Світ Політика
США закриває небо над Венесуелою – Трамп

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
США закриває небо над Венесуелою – Трамп
Трамп попередив усіх учасників авіасполучення про введені обмеження
Трансляція Білого дому

Президент Трамп оголосив про обмеження повітряного простору

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою та навколо неї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дональда Трампа.

Президент Трамп попередив усіх учасників авіасполучення про введені обмеження, які, ймовірно, пов'язані з питаннями безпеки та боротьбою з незаконним трафіком.

США закриває небо над Венесуелою – Трамп фото 1
скріншот

«До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців і торговців людьми: будь ласка, вважайте повітряний простір над Венесуелою та навколо неї повністю закритим. Дякую за увагу до цього питання!», – заявив президент Дональд Трамп.

Як відомо, Венесуела скасувала дозволи на експлуатацію рейсів для шести великих міжнародних авіакомпаній: Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines та Gol. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Це рішення було ухвалене після попередження Федерального управління цивільної авіації США (FAA) про «потенційно небезпечну ситуацію» у повітряному просторі Венесуели, що пов'язано з посиленням військової активності в регіоні.

Нагадаємо, Служба громадянства та імміграції США (USCIS) оголосила про початок «повномасштабного та ретельного перегляду» всіх грін-карт, виданих громадянам із 19 країн. Це рішення було ухвалено за прямою вказівкою президента Дональда Трампа на тлі посилення імміграційної політики. Афганістан, Венесуела та ще 17 країн підпали під міграційну ревізію США.

