Зеленський перелічив країни, які готові стати майданчиком для переговорів із РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський перелічив країни, які готові стати майданчиком для переговорів із РФ
Президент назвав країни, які готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни
фото: Офіс президента

Україна готується до важливої зустрічі в Європі вже цього тижня

Туреччина, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та Швейцарія пропонують свою територію як майданчик для переговорів щодо завершення війни. Як інформує «Главком», про це розповів президент Володимир Зеленський у зверненні 30 серпня.

За словами глави держави, секретар РНБО Рустем Умєров повернувся після низки переговорів у цих державах.

«Ми працюємо зі Швейцарією також. Кожна із цих країн готова бути майданчиком для перемовин про закінчення війни», – сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна готується до важливої зустрічі в Європі вже цього тижня.

«Чекаю зараз на доповідь після зустрічей в Америці Андрія Єрмака – він говорив зі Стівом Віткоффом. Ми готуємось до зустрічей у Європі вже на тижні», – підсумував президент.

19 серпня президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним.

Тоді Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. 

Росія почала заявляти про ретельну підготовку зустрічі, не надаючи жодних подробиць. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяви про те, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського не відбудеться, заявив, що Путін не виключає такої можливості. Однак, за словами речника диктатора, будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не подобається український лідер Володимир Зеленський. Так він пояснив, чому глава Кремля не поспішає зустрітися з президентом України.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. А фінський президент Александр Стубб каже, що наразі не бачить жодних ознак готовності Росії сісти за стіл переговорів, щоб обговорити перемир’я або мир з Україною. 

До слова, «Главком» у матеріалі «Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини» пояснив, чи є цей указ, виданий майже три роки тому, перешкодою майбутнім потенційним переговорам між Зеленським і Путіним та чим він може обернутися для України.

Теги: росія Швейцарія Саудівська Аравія Володимир Зеленський Україна Катар переговори Рустем Умєров

