Держсекретар США відповів, що стане переломним у процесі закінчення війни

Рубіо окреслив думку щодо територіального питання

Державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News заявив, що умови, на яких російсько-українська війна має завершитися – найскладніше в цій справі, передає «Главком».

Рубіо заявив, що тільки на четвертому році повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Штати зрозуміли, що саме Росія хотіла б, щоб завершити війну.

Держекретар каже, що треба зблизити російську та українську позиції настільки, щоб президент США Дональд Трамп «міг долучитися й завершити це».

«Я думаю, що ми маємо краще розуміння умов, за яких Росія була б готова завершити війну. Тепер ми повинні порівняти це з тим, що готові прийняти українці й наші європейські союзники, але насамперед, звісно, українці», – каже він.

Також держсекретар США Марко Рубіо окреслив думку щодо територіального питання.

«Знаєте, є території, які Росія захопила і які вони зараз контролюють, і це включає Крим, захоплений ще у 2014 році, та деякі інші території, де вони досягли певних успіхів. Щоразу, коли ви укладаєте угоду, будуть необхідні поступки.

Будуть необхідні поступки з боку росіян і поступки з боку українців, звичайно, також. Знаєте, такі поступки – це непросто. Їх іще потрібно «продати» публіці у своїй країні. Але я думаю, що можу сказати: усі хочуть, щоб війна закінчилася», – сказав держсекретар США.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Путін на спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Тоді президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вона відбулася після візиту американського спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо сказав, що поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його візиту до РФ.

Згодом видання NYT повідомило, що Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто вже наступного тижня.

Також репортерка CNN з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт розповіла, яка сторона першою подала сигнал про зустріч президентів США та Росії.

Як стало відомо, Трамп очікував меншого успіху від зустрічі спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним