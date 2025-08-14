Головна Світ Політика
search button user button menu button

Аляска в центрі уваги: що мешканці Анкориджа думають про зустріч Трампа і Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Аляска в центрі уваги: що мешканці Анкориджа думають про зустріч Трампа і Путіна
Аляска готується до історичної зустрічі на своїй землі
фото із відкритих джерел

Мешканці Аляски, з одного боку, захоплені гучним візитом лідерів США та РФ, з іншого – тривожаться щодо того, про що можуть домовитися Путін і Трамп

Напередодні саміту між президентом США Дональдом Трампом та російським президентом РФ Володимиром Путіним, який запланований на п’ятницю, місто Анкоридж охопила суміш хвилювання та занепокоєння. Для мешканців, які звикли до спокійного літнього сезону, ця зустріч є не лише подією світового масштабу, а й джерелом тривоги щодо можливих наслідків. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Багато хто сподівається, що саміт, який відбувається в розпал сезону лосося та збору ягід, не зіпсує їм вихідні літа. Водночас серед місцевих жителів виникло занепокоєння, яке найкраще передає заголовок газети: «Анкорідж гуде перед самітом Трампа і Путіна – будь ласка, не продавайте нас назад».

Для місцевих жителів, які, за словами власниці дитячого садка Коллін Хейні-Мід мають «незалежний характер», зустріч є небажаним втручанням у національну політику. «Ми не хочемо бути частиною того, що там відбувається», – сказала вона, коментуючи дії адміністрації Трампа.

Іронія саміту, що відбувається на Алясці, не залишається непоміченою. Це штат, який Росія продала США у 1867 році, і тепер він став місцем зустрічі двох президентів. Крім того, саміт відбудеться на військовій базі Ельмендорф-Річардсон – тому самому місці, яке відігравало ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. За словами аналітика з питань оборони Бенджаміна Дженсена, вибір саме цього місця дозволяє Трампу «продемонструвати американську військову міць, одночасно ізолюючи громадськість та інших від втручання».

Однак деякі мешканці, які мають зв’язки з Росією, висловлюють глибші побоювання. Дмитро Шеїн, який у 90-х роках втік із Радянського Союзу і безуспішно балотувався до Конгресу, зауважив, що Росія та США «починають все більше і більше бути схожими». Ці побоювання підкреслюються тим, що місцеві активісти, зокрема група Stand Up Alaska, організували мітинги проти Путіна, хоча зустріч на військовій базі, швидше за все, дозволить уникнути прямих протестів.

Міжнародне співтовариство, особливо Україна та європейські лідери, також з тривогою стежать за подіями. За даними Arab News, під час віртуальної зустрічі з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським, Трамп заявив, що попередив Путіна про «дуже серйозні наслідки», якщо той не погодиться на припинення вогню. Однак, як зазначає Sky News, президент США також назвав зустріч «вивченням» намірів російського лідера, що створює невизначеність щодо її реальних результатів.

До слова, заяви президента США Дональда Трампа про «обмін територіями» викликали переполох серед мешканців Аляски, оскільки частина з них вирішила, що американський лідер віддасть штат Росії.

Раніше «Главком» писав про те, що всі майже всі готелі напередодні саміту на Алясці зайняті.

Читайте також:

Теги: росія США саміт путін Дональд Трамп Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Путіна практично немає опції зірвати переговори руками українців
Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%
1 серпня, 14:33
Москва звинуватила Вашингтон у спробі захопити процес примирення між Баку і Єреваном та відсунути на другий план регіональні держави. На колажі: лідери Вірменії, США та Азербайджану
Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа?
8 серпня, 17:00
Американський бурбон може бути у списку нових мит ЄС
ЄС має намір ввести мита на літаки, автомобілі та бурбон зі США
15 липня, 08:25
Дрони атакували залізничну підстанцію у Волгограді
Дрони атакували залізничну підстанцію у Волгограді
27 липня, 03:22
Такі дрони мають характерний звук і «радіолокаційно він відображається як крилата ракета
Ігнат підтвердив застосування росіянами реактивних «Шахедів»: подробиці нових атак
31 липня, 12:17
Київ атакували ракетами та «шахедами»
Удари по Києву, вибухи у Росії: головне за ніч
31 липня, 05:53
Момент викидання китів потрапив у пряму трансляцію
У Японії викинуто на берег чотирьох китів після землетрусу (відео)
30 липня, 17:56
Північно-Балтійська «вісімка» зробила спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
Північно-Балтійська «вісімка» зробила спільну заяву перед самітом на Алясці: повний текст
11 серпня, 02:18
Для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість
Допомагала ДРГ готувати прорив: колишня медсестра із Сум отримала підозру
1 серпня, 11:56

Політика

Німеччина профінансує військове обладнання для України на $500 млн
Німеччина профінансує військове обладнання для України на $500 млн
Меланія Трамп подає до суду на сина Байдена за наклеп
Меланія Трамп подає до суду на сина Байдена за наклеп
Діти в Литві навчатимуться використовувати дрони, щоб протистояти РФ
Діти в Литві навчатимуться використовувати дрони, щоб протистояти РФ
Програма переговорів Путіна та Трампа: стали відомі деталі
Програма переговорів Путіна та Трампа: стали відомі деталі
Аляска в центрі уваги: що мешканці Анкориджа думають про зустріч Трампа і Путіна
Аляска в центрі уваги: що мешканці Анкориджа думають про зустріч Трампа і Путіна
Чи допомагатиме Ізраїль Україні дронами та ППО? Відповідь посла
Чи допомагатиме Ізраїль Україні дронами та ППО? Відповідь посла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
28K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
8756
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
3244
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
2593
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua