Аляска в центрі уваги: що мешканці Анкориджа думають про зустріч Трампа і Путіна

Мешканці Аляски, з одного боку, захоплені гучним візитом лідерів США та РФ, з іншого – тривожаться щодо того, про що можуть домовитися Путін і Трамп

Напередодні саміту між президентом США Дональдом Трампом та російським президентом РФ Володимиром Путіним, який запланований на п’ятницю, місто Анкоридж охопила суміш хвилювання та занепокоєння. Для мешканців, які звикли до спокійного літнього сезону, ця зустріч є не лише подією світового масштабу, а й джерелом тривоги щодо можливих наслідків. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Багато хто сподівається, що саміт, який відбувається в розпал сезону лосося та збору ягід, не зіпсує їм вихідні літа. Водночас серед місцевих жителів виникло занепокоєння, яке найкраще передає заголовок газети: «Анкорідж гуде перед самітом Трампа і Путіна – будь ласка, не продавайте нас назад».

Для місцевих жителів, які, за словами власниці дитячого садка Коллін Хейні-Мід мають «незалежний характер», зустріч є небажаним втручанням у національну політику. «Ми не хочемо бути частиною того, що там відбувається», – сказала вона, коментуючи дії адміністрації Трампа.

Іронія саміту, що відбувається на Алясці, не залишається непоміченою. Це штат, який Росія продала США у 1867 році, і тепер він став місцем зустрічі двох президентів. Крім того, саміт відбудеться на військовій базі Ельмендорф-Річардсон – тому самому місці, яке відігравало ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. За словами аналітика з питань оборони Бенджаміна Дженсена, вибір саме цього місця дозволяє Трампу «продемонструвати американську військову міць, одночасно ізолюючи громадськість та інших від втручання».

Однак деякі мешканці, які мають зв’язки з Росією, висловлюють глибші побоювання. Дмитро Шеїн, який у 90-х роках втік із Радянського Союзу і безуспішно балотувався до Конгресу, зауважив, що Росія та США «починають все більше і більше бути схожими». Ці побоювання підкреслюються тим, що місцеві активісти, зокрема група Stand Up Alaska, організували мітинги проти Путіна, хоча зустріч на військовій базі, швидше за все, дозволить уникнути прямих протестів.

Міжнародне співтовариство, особливо Україна та європейські лідери, також з тривогою стежать за подіями. За даними Arab News, під час віртуальної зустрічі з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським, Трамп заявив, що попередив Путіна про «дуже серйозні наслідки», якщо той не погодиться на припинення вогню. Однак, як зазначає Sky News, президент США також назвав зустріч «вивченням» намірів російського лідера, що створює невизначеність щодо її реальних результатів.

