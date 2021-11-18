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    Меркель відреагувала на публікацію РФ дипломатичного листування

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    Ангела Меркель каже, що публікація кореспонденції&nbsp;&ndash;&nbsp;&laquo;не такий уже й сюрприз&raquo;, але пошкодувала через зрив &laquo;нормандії&raquo; - Меркель відреагувала на публікацію РФ дипломатичного листування
    Ангела Меркель каже, що публікація кореспонденції – «не такий уже й сюрприз», але пошкодувала через зрив «нормандії»
    фото: Reuters

    Напередодні МЗС РФ опублікувало листування з Німеччиною та Францією про «нормандію»

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що публікація МЗС РФ дипломатичного листування про підготовку нормандської зустрічі на рівні міністрів була «не таким уже й сюрпризом». Про це вона сказала на пресконференції у четвер, 18 листопада.

    «Те, що публікуються листи (міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Росії, - ред.) – не такий уже й сюрприз», – сказала Меркель, додавши, що багато своїх листів вона читає у ЗМІ.

    За її словами, вона дуже розраховувала на нормандську зустріч на рівні міністрів, проте вона зірвалася.

    «Я жалкую про це. І публікація листування нічого не змінить», – додала канцлер Німеччини.

    Напередодні МЗС РФ опублікувало листування з Німеччиною та Францією про «нормандію». Опублікувати дипломатичне листування нібито вирішили для «уникнення подальших спекуляцій», стверджують у російському МЗС.

    Пізніше Франція відреагувала на публікацію РФ дипломатичного листування.

    «Такий підхід суперечить дипломатичним правилам і звичаям», заявили в МЗС Франції і додали, що взяли це до уваги.

    Нагадаємо, Меркель провела 50-хвилинну телефонну розмову з Лукашенком у понеділок, 15 листопада.

    Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн з Олександром Лукашенком після президентських виборів, які відбулися в Білорусі в серпні 2020 року. Європейський Союз відмовляється визнати Лукашенка переможцем цих виборів і зрештою главою білоруської держави.

    Наступного дня Лукашенко відзвітував Путіну про розмову з Меркель.

    Також європейські політики різко засудили Меркель за розмову з Лукашенком.

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    Теги: Нормандський формат МЗС ЗМІ Ангела Меркель Франція криза
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    Меркель відреагувала на публікацію РФ дипломатичного листування