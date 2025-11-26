Головна Світ Соціум
Біля Білого дому сталася стрілянина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Біля Білого дому сталася стрілянина
Поліцейська машина блокує вулицю у Вашингтоні, округ Колумбія, після стрілянини
фото: Джо Меркель/CNN

Президента США Дональда Трампа проінформували про стрілянину 

Сьогодні, 26 листопада, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє військовослужбовців Національної гвардії. Інформацію підтвердила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними правоохоронних органів та джерела, знайомого з попередніми звітами, інцидент трапився у центральній частині столиці. Поліція округу Колумбія повідомила, що ситуація на місці події контролюється, а підозрюваного вдалося затримати. Громадян закликали уникати цього району. Обставини, за яких сталася стрілянина, наразі залишаються невідомими.

Національна гвардія поки що не надала коментарів щодо інциденту.

Прессекретарка Керолін Лівітт заявила, що президента Дональда Трампа було проінформовано про трагедію. «Білий дім обізнаний і активно стежить за цією трагічною ситуацією. Президент був проінформований», – зазначила Лівітт.

Військові Національної гвардії з різних штатів перебувають у Вашингтоні вже протягом кількох місяців, виконуючи завдання в рамках кампанії президента Трампа з боротьби зі злочинністю у столиці, яку пізніше розширили на інші міста країни.

Поранений військовослужбовець
Поранений військовослужбовець
фото: соціальні мережі

Як відомо, у місті Гранд-Бланк, штат Мічиган, озброєний чоловік атакував Церкву Ісуса Христа Святих Останніх Днів під час великої служби: він протаранив автомобілем фасад будівлі, відкрив вогонь по парафіянах і підпалив храм. 

За попередніми даними, щонайменше четверо людей загинули, ще восьмеро отримали поранення, серед яких є діти, кілька постраждалих перебувають у критичному стані.

Також у США в місті Евергрін (штат Колорадо) сталася стрілянина в школі Evergreen High School, внаслідок якої троє неповнолітніх отримали вогнепальні поранення. 

Двоє поранених, а також імовірний стрілець, який перебуває в критичному стані, проходять лікування в лікарні Святого Антонія. Представниця департаменту шерифа, Джекі Келлі, повідомила, що підозрюваний –неповнолітній, скоріше за все, учень цієї ж школи. Вона уточнила, що поранення він отримав не від правоохоронців, і що зараз триває слідство для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, у Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на abcnews.

Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення під час стрілянини, що сталася під час меси, присвяченої першому тижню навчання в школі. Двоє дітей перебувають у критичному стані, повідомила поліція. Злочинець помер на місці від самостійно нанесеного вогнепального поранення. За даними видання, стрілянина відбулась близько дев'ятої ранку за місцевим часом – одразу після того, як учні закінчили ранкову молитву перед сніданком у їдальні.

