Біля Білого дому сталася стрілянина

Президента США Дональда Трампа проінформували про стрілянину

Сьогодні, 26 листопада, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє військовослужбовців Національної гвардії. Інформацію підтвердила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними правоохоронних органів та джерела, знайомого з попередніми звітами, інцидент трапився у центральній частині столиці. Поліція округу Колумбія повідомила, що ситуація на місці події контролюється, а підозрюваного вдалося затримати. Громадян закликали уникати цього району. Обставини, за яких сталася стрілянина, наразі залишаються невідомими.

Національна гвардія поки що не надала коментарів щодо інциденту.

Прессекретарка Керолін Лівітт заявила, що президента Дональда Трампа було проінформовано про трагедію. «Білий дім обізнаний і активно стежить за цією трагічною ситуацією. Президент був проінформований», – зазначила Лівітт.

Військові Національної гвардії з різних штатів перебувають у Вашингтоні вже протягом кількох місяців, виконуючи завдання в рамках кампанії президента Трампа з боротьби зі злочинністю у столиці, яку пізніше розширили на інші міста країни.

Поранений військовослужбовець фото: соціальні мережі

