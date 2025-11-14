Будинок у Нью-Йорку, в якому народився Трамп, виставлено на продаж

Головна Світ Політика
Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Оновлений будинок дитинства Дональда Трампа шукає покупця
фото: t-online.de

Будинок, де народився Дональд Трамп, знову виставили на продаж за $2,3 млн

У Нью-Йорку знову виставлено на продаж будинок, де провів свої перші роки життя 45-й президент США Дональд Трамп. Йдеться про об'єкт нерухомості, розташований у районі Jamaica Estates у боро Куїнс, пише «Главком» із посиланням на T-Online.

Будинок був побудований у 1940 році батьком майбутнього президента, Фредом Трампом. Саме тут Трамп народився 14 червня 1946 року і мешкав до чотирирічного віку.

За свою історію будинок кілька разів змінював власників. Перед виборами 2016 року інвестор Майкл Девіс придбав його за $1,39 млн. Через рік він перепродав нерухомість покупниці з Китаю за $2,14 млн.

Всередині будинок світлий і сучасний
Всередині будинок світлий і сучасний
t-online.de

Після тривалого періоду простою, під час якого, за словами сусідів, на ділянці мешкало до 30 безпритульних котів, будинок придбав девелопер Томмі Лін. Він провів повну реставрацію будівлі. Ремонт зберіг частину оригінальних елементів, зокрема фасад та старовинну піч, але водночас додав сучасну техніку.

Оновлена нерухомість площею 232 кв. м тепер знову шукає нового власника. Поточна ціна становить $2,3 млн, що еквівалентно приблизно €1,98 млн.

Раніше президент США Дональд Трамп провів історичну зустріч у Білому домі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа. Однак увагу громадськості привернув незвичний інцидент: Трамп обприскав сирійського лідера та його делегацію парфумами, що було зафіксовано на відео.

До слова, Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп подав позов до британської телерадіомовної корпорації BBC через нібито «навмисно спотворене редагування» його промови в документальному фільмі, що був показаний минулого року. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу.

Теги: нерухомість Дональд Трамп президент будинок

Політика
