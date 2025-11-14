Будинок у Нью-Йорку, в якому народився Трамп, виставлено на продаж

Будинок, де народився Дональд Трамп, знову виставили на продаж за $2,3 млн

У Нью-Йорку знову виставлено на продаж будинок, де провів свої перші роки життя 45-й президент США Дональд Трамп. Йдеться про об'єкт нерухомості, розташований у районі Jamaica Estates у боро Куїнс, пише «Главком» із посиланням на T-Online.

Будинок був побудований у 1940 році батьком майбутнього президента, Фредом Трампом. Саме тут Трамп народився 14 червня 1946 року і мешкав до чотирирічного віку.

За свою історію будинок кілька разів змінював власників. Перед виборами 2016 року інвестор Майкл Девіс придбав його за $1,39 млн. Через рік він перепродав нерухомість покупниці з Китаю за $2,14 млн.

Всередині будинок світлий і сучасний t-online.de

Після тривалого періоду простою, під час якого, за словами сусідів, на ділянці мешкало до 30 безпритульних котів, будинок придбав девелопер Томмі Лін. Він провів повну реставрацію будівлі. Ремонт зберіг частину оригінальних елементів, зокрема фасад та старовинну піч, але водночас додав сучасну техніку.

Оновлена нерухомість площею 232 кв. м тепер знову шукає нового власника. Поточна ціна становить $2,3 млн, що еквівалентно приблизно €1,98 млн.

