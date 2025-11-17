Головна Світ Політика
Швейцарія знизила мита від США за допомогою золота та Rolex для Трампа – Axios

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп отримав у подарунок від Швейцарії спеціальний настільний годинник Rolex та персоналізований кілограмовий золотий злиток
фото: The White house/Facebook

Пошана, гідна короля, особливо золото, привертає увагу та прихильність президента США Дональда Трампа

Швейцарія досягла зниження митних тарифів з боку Сполучених Штатів, застосувавши стратегію, що включала дорогі подарунки, золото та лестощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios, посилаючись на «Главком»

За інформацією видання, для того, щоб скасувати тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, швейцарська делегація, що складалася з впливових промислових магнатів, прибула з цілою низкою презентів. Серед них були: спеціальний настільний годинник Rolex, персоналізований кілограмовий золотий злиток та «безліч лестощів».

Швейцарія знизила мита від США за допомогою золота та Rolex для Трампа – Axios фото 1
фото: Axios

У статті зазначається, що Трамп прихильно ставиться до таких «балувальних процедур», і ця інформація активно циркулює серед країн та корпорацій, які прагнуть його прихильності. «Пошана, гідна короля, особливо золото, привертає його увагу та прихильність» , – йдеться у матеріалі.

Зокрема, президенту подарували злиток вагою один кілограм, на якому вигравірувані клейма «45» та «47», що символізують його президентські терміни. Оціночна вартість цього подарунка перевищує $130 тис.

Швейцарія знизила мита від США за допомогою золота та Rolex для Трампа – Axios фото 2
фото: Axios

Представники Білого дому підтвердили, що Трамп прийняв ці подарунки від імені своєї президентської бібліотеки, що, за їхніми словами, робить їх законними.

Які ще подарунки дарували Трампу?

  • Тім Кук, генеральний директор Apple, подарував Трампу гравійований скляний диск на основі з 24-каратного золота. Цей жест був зроблений на честь нових інвестицій Apple у США на суму $100 млрд, спрямованих на уникнення тарифів;
  • Олімпійський комітет Лос-Анджелеса вручив Трампу комплект пам'ятних олімпійських медалей 1984 року під час засідання в Білому домі, приуроченого до літніх Ігор, які пройдуть у Лос-Анджелесі у 2028 році;
  • Уряд Катару подарував бібліотеці Трампа літак Boeing 747 вартістю $400 млн;
  • Низка корпорацій та осіб пожертвували близько $300 млн на допомогу президенту у будівництві гігантського бального залу, приєднаного до Білого дому, який він планує покрити позолотою.

Нагадаємо, Швейцарія близька до укладання торгової угоди зі США після кількох місяців переговорів і зустрічі швейцарських бізнесменів із Дональдом Трампом у Білому домі. 

У серпні США наклали на швейцарські товари мито у 39%, що стало найвищою тарифною ставкою США проти розвиненої країни. Нові домовленості передбачають зниження тарифів до 15%. 

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп, схоже, планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерела в адміністрації, в офіційних документах уже використовується назва «The President Donald J. Trump Ballroom», і вона, найімовірніше, залишиться остаточною.

Будівництво нової зали оцінюють у $300 млн. Хоча Трамп публічно ще не оголошував назву, він відомий своєю звичкою присвоювати власне ім’я більшості будівельних проєктів, тож цей випадок, ймовірно, не стане винятком.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що вже зібрано близько $350 млн на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі».

Під час спілкування з журналістами Трамп уточнив, що всі кошти надходять у вигляді пожертв або власних інвестицій. «Ми зібрали всю суму. Вартість проєкту становитиме приблизно $300 млн. Його розширили і зробили абсолютно… Я думаю, це буде найкрасивіший бальний зал у світі», – сказав президент.

