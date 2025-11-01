Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Запорізькому напрямку кіт допоміг дрону атакувати техніку росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Запорізькому напрямку кіт допоміг дрону атакувати техніку росіян
Кіт, який привернув увагу військових
фото: скріншот із відео

Тварина привернула увагу операторів дронів

На Запорізькому напрямку стався незвичайний бойовий епізод за участі військових 422 окремого батальйону безпілотних систем Luftwaffe – їм допоміг кіт. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднила «Армія TV».

Під час бойового чергування оператори FPV-дрона посадили апарат біля дороги, очікуючи появи ворожої цілі. У якийсь момент у камеру потрапив кіт, який різко насторожився й почав реагувати на рух поблизу.

Пілоти зрозуміли, що тварина відчула щось незвичне, й одразу підняли дрон у повітря. З’ясувалося, що кота налякав наземний робот росіян – його швидко виявили та знищили.

Раніше полк К-2 показав, як наземні роботи евакуюють поранених військових. 

Нагадаємо, в питаннях дронів Україна наразі поступається Росії в кількості БПЛА на оптоволокні, але тактика й підготовка операторів залишаються ключовими.

Також Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів.

Читайте також:

Теги: тварини відео Україна армія дороги

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Штурм Покровська: головна дилема російської армії
6 жовтня, 11:47
Довго війна так тривати не може – і у недоімперії, і в Україні
Війна входить у фінальну стадію саме зараз
26 жовтня, 19:45
Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
6 жовтня, 08:57
Вибори у США лише стартували
Україна стає частиною американських виборів-2026
25 жовтня, 20:30
Трамп: У нас є Закон про повстання не просто так. Якби люди гинули, а суди чи губернатори нас стримували – звісно, я б це зробив
Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання: у США зростає напруга
8 жовтня, 03:26
Зеленський погодиться на мир нібито лише після того, як на нього «чинитимуть тиск», вважає Лукашенко
Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, і звинуватив у цьому Зеленського
12 жовтня, 19:50
Дорожні служби проводитимуть поточний ремонт на ділянці вулиці Юлії Здановської між будинками № 41 та № 47
Рух вулицею Юлії Здановської обмежено до 16 жовтня (схема)
13 жовтня, 08:26
За словами Левітт, Трамп і його адміністрація продовжать докладати зусиль та «посилено» працювати для завершення війни
Терпіння США щодо війни в Україні вичерпується – Білий дім
18 жовтня, 18:58
Елла Лібанова вважає, що після війни потенційно мігруватимуть здебільшого чоловіки, чиї сім’ї вже облаштувалися за кордоном
Хто залишиться в Україні після закінчення війни: демограф дала неочікуваний прогноз
26 жовтня, 20:15

Події в Україні

Російський олігарх, батько співачки Алсу продає нерухомість в окупованому Криму
Російський олігарх, батько співачки Алсу продає нерухомість в окупованому Криму
У Бердянську росіяни взяли в полон і катували дружину військового ЗСУ. Її здала власна мати
У Бердянську росіяни взяли в полон і катували дружину військового ЗСУ. Її здала власна мати
Росіяни атакували магазин на Дніпропетровщині: моторошні кадри
Росіяни атакували магазин на Дніпропетровщині: моторошні кадри
У Києві та низці областей удруге за вечір оголошували тривогу: яка причина
У Києві та низці областей удруге за вечір оголошували тривогу: яка причина
На Запорізькому напрямку кіт допоміг дрону атакувати техніку росіян
На Запорізькому напрямку кіт допоміг дрону атакувати техніку росіян
У Києві та низці областей пів години тривала тривога через загрозу балістики
У Києві та низці областей пів години тривала тривога через загрозу балістики

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua