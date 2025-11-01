На Запорізькому напрямку кіт допоміг дрону атакувати техніку росіян

Тварина привернула увагу операторів дронів

На Запорізькому напрямку стався незвичайний бойовий епізод за участі військових 422 окремого батальйону безпілотних систем Luftwaffe – їм допоміг кіт. Як інформує «Главком», відповідне відео оприлюднила «Армія TV».

Під час бойового чергування оператори FPV-дрона посадили апарат біля дороги, очікуючи появи ворожої цілі. У якийсь момент у камеру потрапив кіт, який різко насторожився й почав реагувати на рух поблизу.

Пілоти зрозуміли, що тварина відчула щось незвичне, й одразу підняли дрон у повітря. З’ясувалося, що кота налякав наземний робот росіян – його швидко виявили та знищили.

Раніше полк К-2 показав, як наземні роботи евакуюють поранених військових.

Нагадаємо, в питаннях дронів Україна наразі поступається Росії в кількості БПЛА на оптоволокні, але тактика й підготовка операторів залишаються ключовими.

Також Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів.