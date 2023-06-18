Міністр оборони Німеччини розкритикував ідею «ненасильницького» опору України

Висловлюючись про ідею «ненасильницького спротиву України Борис Пісторіус згадав людей в Бучі

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час виступу на екуменічному церковному з'їзді в місті Оснабрю різко розкритикував ідею «ненасильницького» спротиву як альтернативного варіанту боротьби українців проти Росії. З відповідною пропозицією вийшов єпископський вікарій католицької Оснабрюкської єпархії Тео Пауль, пише DW.

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Зокрема, вікарій висловив думку, що після початку повномасштабної агресії Москви занадто багато людей перейнялися логікою війни, яка, за його словами, вже «заподіяла нам стільки зла в минулому».

«Є й інші шляхи», - заявив священнослужитель.

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«Скажіть про це людям у Бучі. Я не можу говорити їм про ненасильницький опір, у мене на очі навертаються сльози люті», – відповів Пісторіус.

За словами міністра оборони Німеччини, припинення постачання зброї Києву означало б швидкий кінець війни, «але це був би також і кінець для України». Водночас Пісторіус сказав, що в перспективі підтримує ідею миру, однак яким шляхом до нього прийти, має вирішувати Україна.

Своєю чергою єпископ протестантської церкви в Ганновері Ральф Майстер, який виступав на цьому самому з'їзді, зазначив: його особистий досвід поїздки в Україну під час війни показує, що українцям потрібно допомогти «тією мірою, якою це необхідно для самооборони», і що наразі - не найкращий для закликів до примирення.

«Те, що я відчув в Україні, зробило мене ще більш невпевненим у порадах», - зазначив Майстер.

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Раніше повідомлялося, що в Україні зареєстровано понад 77 тисяч фактів військових злочинів, скоєних російськими загарбниками.