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Міністр оборони Німеччини розкритикував ідею «ненасильницького» опору України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міністр оборони Німеччини розкритикував ідею «ненасильницького» опору України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
фото з відкритих джерел

Висловлюючись про ідею «ненасильницького спротиву України Борис Пісторіус згадав людей в Бучі 

Міністр оборони ФРН  Борис Пісторіус під час виступу на екуменічному церковному з'їзді в місті Оснабрю різко розкритикував ідею «ненасильницького» спротиву як альтернативного варіанту боротьби українців проти Росії. З відповідною пропозицією вийшов єпископський вікарій католицької Оснабрюкської єпархії Тео Пауль, пише DW.

Зокрема, вікарій висловив думку, що після початку повномасштабної агресії Москви занадто багато людей перейнялися логікою війни, яка, за його словами, вже «заподіяла нам стільки зла в минулому».

«Є й інші шляхи», - заявив священнослужитель.

«Скажіть про це людям у Бучі. Я не можу говорити їм про ненасильницький опір, у мене на очі навертаються сльози люті», – відповів Пісторіус.

За словами міністра оборони Німеччини, припинення постачання зброї Києву означало б швидкий кінець війни, «але це був би також і кінець для України». Водночас Пісторіус сказав, що в перспективі підтримує ідею миру, однак яким шляхом до нього прийти, має вирішувати Україна.

Своєю чергою єпископ протестантської церкви в Ганновері Ральф Майстер, який виступав на цьому самому з'їзді, зазначив: його особистий досвід поїздки в Україну під час війни показує, що українцям потрібно допомогти «тією мірою, якою це необхідно для самооборони», і що наразі - не найкращий для закликів до примирення.

«Те, що я відчув в Україні, зробило мене ще більш невпевненим у порадах», - зазначив Майстер.

Раніше повідомлялося, що в Україні зареєстровано понад 77 тисяч фактів військових злочинів, скоєних російськими загарбниками.

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Теги: росія окупанти Україна злочин

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