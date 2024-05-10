Головна Світ Політика
search button user button menu button

Журналісти The New York Times дізналися, де Росія може зберігати ядерну зброю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Журналісти The New York Times дізналися, де Росія може зберігати ядерну зброю
З березня 2023 року в Білорусі триває будівництво військової бази
скріншот з відео

Базу прикриває протиповітряна оборона, а поблизу неї є частина з «Іскандерами», які можуть запускати ракети з ядерними зарядами

У Білорусі неподалік від міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази. Саме там Росія може зберігати ядерну зброю. Про це повідомляє американська газета The New York Times з посиланням на відповідні супутникові знімки від Maxar.

Зокрема, на базі в Осиповичах, що за 190 км від українського кордону, зʼявилася нова тришарова огорожа, було реконструйовано криту територію й естакаду для завантаження вантажівок. Журналісти кажуть, реконструкції також відповідають структурам, які можна побачити на інших колишніх радянських ядерних сховищах.

Базу прикриває протиповітряна оборона, а поблизу неї є частина з «Іскандерами», які можуть запускати ракети з ядерними зарядами.

За словами журналістів, оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки – і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне.

Колишній співробітник Пентагону зі зменшення оборонної загрози Вільям Мун заявив, що конструкції на військовій базі нагадують йому російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив особисто.

Нагадаємо, російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російська влада дуже боїться, аби НАТО не ввело свої війська на територію України, тому генеральний штаб Росії розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.

До слова, відповідно до розпорядження Олександра Лукашенка, білоруські військовослужбовці проводять перевірку засобів-носіїв тактичної ядерної зброї

Читайте також:

Теги: Білорусь росія ЗМІ зброя ядерна зброя журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Що таке завершення війни? Момент часу, коли обидві сторони відмовляються від продовження бойових дій на десятиліття»
Сценарії завершення війни. П'ять можливих варіантів
5 травня, 20:00
Олімпійські чемпіони Сідаков і Угуєв брали участь у пропагандистському заходу на підтримку війну
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади 10 борців, які підтримують війну
12 квiтня, 15:42
Як повідомляли ЗМІ, більшість озброєння, яке Україна отримає від Сполучених Штатів, вже в Європі
США готують пакет військової допомоги Україні на $1 млрд – Reuters
23 квiтня, 18:34
ISW оцінює, що перемога Росії в Україні мала б руйнівні наслідки для оборони НАТО
Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО – ISW
18 квiтня, 06:27
Кремль заблокував внутрішній доступ до сайту французької неурядової організації «Репортери без кордонів» (RSF)
Кремль заблокував сайти, які публікують інформацію про війну Росії в Україні – ISW
22 квiтня, 06:32
Унаслідок удару РФ було пошкоджено газопровід
Атака на житловий комплекс у Харкові: з’явилися фото наслідків
24 квiтня, 06:05
Заарештований заступник Шойгу жив у Москві в особняку російських князів
Заарештований заступник Шойгу жив у Москві в особняку російських князів
24 квiтня, 18:41
Сергій Кутузов (другий ліворуч на п'єдесталі) на тлі великого портрета ліквідованого окупанта
Борець з РФ, який вшановував ката Маріуполя, отримав можливість потрапити на Олімпіаду
6 травня, 19:47
фото РИА Новости
«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю
Вчора, 11:50

Політика

Журналісти The New York Times дізналися, де Росія може зберігати ядерну зброю
Журналісти The New York Times дізналися, де Росія може зберігати ядерну зброю
Ексочільник молдовської спецслужби не відкидає ймовірність державного перевороту, інспірованого Росією
Ексочільник молдовської спецслужби не відкидає ймовірність державного перевороту, інспірованого Росією
Боррель розповів, хто може вплинути на Росію задля наближення миру в Україні
Боррель розповів, хто може вплинути на Росію задля наближення миру в Україні
Лукашенко звільнив начальника Генштабу
Лукашенко звільнив начальника Генштабу
Польський посол пояснив, чого очікувати українцям призовного віку
Польський посол пояснив, чого очікувати українцям призовного віку
Україна отримає винищувачі F-16 найближчими тижнями – The Standard
Україна отримає винищувачі F-16 найближчими тижнями – The Standard

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
22K
Росіяни перемогли у Другій світовій? Історик пояснив, чому Путін бреше
17K
Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців
7585
Одна з країн ЄС хоче запровадити нове правило для українських біженців
6413
США офіційно оголосили про передачу Україні нового озброєння
5738
Припинення військової допомоги Ізраїлю. Кемерон зробив заяву

Новини

Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
Сьогодні, 18:35
Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Вчора, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua