Журналісти The New York Times дізналися, де Росія може зберігати ядерну зброю

З березня 2023 року в Білорусі триває будівництво військової бази

Базу прикриває протиповітряна оборона, а поблизу неї є частина з «Іскандерами», які можуть запускати ракети з ядерними зарядами

У Білорусі неподалік від міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази. Саме там Росія може зберігати ядерну зброю. Про це повідомляє американська газета The New York Times з посиланням на відповідні супутникові знімки від Maxar.

Зокрема, на базі в Осиповичах, що за 190 км від українського кордону, зʼявилася нова тришарова огорожа, було реконструйовано криту територію й естакаду для завантаження вантажівок. Журналісти кажуть, реконструкції також відповідають структурам, які можна побачити на інших колишніх радянських ядерних сховищах.

Базу прикриває протиповітряна оборона, а поблизу неї є частина з «Іскандерами», які можуть запускати ракети з ядерними зарядами.

За словами журналістів, оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки – і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне.

Колишній співробітник Пентагону зі зменшення оборонної загрози Вільям Мун заявив, що конструкції на військовій базі нагадують йому російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив особисто.

Нагадаємо, російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російська влада дуже боїться, аби НАТО не ввело свої війська на територію України, тому генеральний штаб Росії розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.

До слова, відповідно до розпорядження Олександра Лукашенка, білоруські військовослужбовці проводять перевірку засобів-носіїв тактичної ядерної зброї.