НАЗК відкриває Реєстр звітності політпартій

Громадськість зможе побачити, на що партії витрачали кошти державного фінансування понад три роки

Національне агентство з питань запобігання корупції 10 жовтня відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру з урахуванням вимог до захисту персональних даних. Про це повідомляє НАЗК.

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«Відтепер партії можуть подати звіти про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру. Поки що це право, а не обов’язок політичних партій», – йдеться в повідомленні.

Таким чином громадськість зможе побачити, на що партії витрачали кошти державного фінансування понад три роки, адже спершу вони не звітували через Covid-19, а з 2022 року – через воєнний стан. Завдяки відкритості реєстру стане відомо не лише на що партії спрямовували кошти, а й хто їх активно фінансував.

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НАЗК нагадує, що з початком повномасштабного вторгнення йому довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема до Реєстру Politdata з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» від 12 березня 2022 року № 263.

Нагадаємо, 26 грудня набуде чинності закон щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій. Цим рішенням буде відновлений обов’язок усіх партій звітувати про свої фінанси та майно, а також функції НАЗК щодо перевірок цих звітів. Парламентські партії будуть зобов’язані подати раніше не подані звіти (за 2020-2023 роки) впродовж 90 днів після набрання чинності законом, інші партії повинні прозвітувати впродовж 120 днів після набрання чинності законом.

НАЗК матиме 90 днів на перевірку поданих звітів та відповідно до 26 грудня 2023 року не буде здійснювати перевірки.

Звіти, не подані за 2020 рік, подаються виключно в паперовому вигляді, а не подані за періоди 2021-2023 років – виключно в електронному вигляді до Реєстру Politdata. Таких звітів НАЗК очікує отримати понад 4 тисячі.