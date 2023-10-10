Головна Країна Політика
search button user button menu button

НАЗК відкриває Реєстр звітності політпартій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАЗК відкриває Реєстр звітності політпартій
фото ілюстративне

Громадськість зможе побачити, на що партії витрачали кошти державного фінансування понад три роки

Національне агентство з питань запобігання корупції 10 жовтня відновило доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру з урахуванням вимог до захисту персональних даних. Про це повідомляє НАЗК.

«Відтепер партії можуть подати звіти про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру. Поки що це право, а не обов’язок політичних партій», – йдеться в повідомленні.

Таким чином громадськість зможе побачити, на що партії витрачали кошти державного фінансування понад три роки, адже спершу вони не звітували через Covid-19, а з 2022 року – через воєнний стан. Завдяки відкритості реєстру стане відомо не лише на що партії спрямовували кошти, а й хто їх активно фінансував.

НАЗК нагадує, що з початком повномасштабного вторгнення йому довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема до Реєстру Politdata з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» від 12 березня 2022 року № 263.

Нагадаємо, 26 грудня набуде чинності закон щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій. Цим рішенням буде відновлений обов’язок усіх партій звітувати про свої фінанси та майно, а також функції НАЗК щодо перевірок цих звітів. Парламентські партії будуть зобов’язані подати раніше не подані звіти (за 2020-2023 роки) впродовж 90 днів після набрання чинності законом, інші партії повинні прозвітувати впродовж 120 днів після набрання чинності законом.

НАЗК матиме 90 днів на перевірку поданих звітів та відповідно до 26 грудня 2023 року не буде здійснювати перевірки.

Звіти, не подані за 2020 рік, подаються виключно в паперовому вигляді, а не подані за періоди 2021-2023 років – виключно в електронному вигляді до Реєстру Politdata. Таких звітів НАЗК очікує отримати понад 4 тисячі.

Теги: політика партії майно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місцеві бюджети та додаткове фінансування вабить політиків, які ще недавно були у найвищій політичній лізі
Під час війни в Україні почали воскресати «мертві» партії – розслідування
23 вересня, 09:17
Найбільш активні гравці на цьому ринку нині ті, хто націлився взяти владу на місцевому рівні
Хто купує партії під час війни? Несподівані тенденції
23 вересня, 09:04
Перезавантаження партії «Слуга народу» вже відбувається і відбувається постійно
Соратник Зеленського розповів про майбутнє партії влади
8 вересня, 15:00

Політика

НАЗК відкриває Реєстр звітності політпартій
НАЗК відкриває Реєстр звітності політпартій
Зеленський підписав закон про відкриття е-декларацій
Зеленський підписав закон про відкриття е-декларацій
«Ми не бачили нічого подібного з часів Голокосту». Головний рабин України про злочини ХАМАСу
«Ми не бачили нічого подібного з часів Голокосту». Головний рабин України про злочини ХАМАСу
Зеленський прибув до Румунії
Зеленський прибув до Румунії
Дружина Клюєва рятує статки в Україні, суди всіляко сприяють
Дружина Клюєва рятує статки в Україні, суди всіляко сприяють
Журналісти виявили ще одну українську суддю з російським паспортом
Журналісти виявили ще одну українську суддю з російським паспортом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»
41K
ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті
36K
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
18K
Росіяни готуються до «великого наступу на Сході»
18K
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)
6720
Війну ХАМАСу з Ізраїлем спровокували Росія та Іран

Новини

Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту