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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Вуличні протести в час війни вкрай небезпечні. Але інших шляхів не було...

glavcom.ua
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фото: glavcom.ua

Парламент, уряд та команда президента відчули громадський контроль та жорстку позицію

По свіжих слідах трохи висновків.

•1 •

Вітаю український народ із спроможністю зробити перший крок щодо виходу із глибокої політичної кризи шляхом активності, згуртованості та мудрості.

Адже ми в'їхали в повноцінну політичну кризу і ще не вибралися з неї, але зробили перший важливий крок. Парламент, уряд та команда президента відчули громадський контроль та жорстку позицію міжнародних партнерів. Молодь врятувала українську вірність європейському вибору та демократії.

Щиро дякую всім народним депутатам, які намагалися загальмувати цю біду, а потім розробляли і вносили законопроєкти на виправлення; всім експертам, які моніторили ситуацію та вивчали альтернативні законопроєкти; всім журналістам, які висвічували хід подій; всім людям, які виходили на площі по всій країні на підтримку європейського курсу та демократії; всім студентським координатор(к)ам, які взяли на себе відповідальність у складний момент.

• 2 •

Це не кінець, а початок: ще треба виправити решту поганих правок, які були внесені злощасним законом, а також виконати всі пропущені та прострочені маяки й індикатори реформ, починаючи з БЕБ. Громадянське суспільство та міжнародні партнери послали чіткий сигнал щодо цього. Не треба примушувати підсилювати цей сигнал додатковими акціями.

Список того, що треба зробити, не обмежується зобов'язаннями щодо зовнішніх партнерів. Є ще купа питань, вирішення яких потребує національна безпека й оборона. Давайте це робити, бо затримка коштує життів.

• 3 •

Вуличні протести в час війни є вкрай небезпечним явищем. Водночас доводиться вдаватися до них, коли інших шляхів немає. Учасники й учасниці протестів виявили мудрість, згуртованість та толерантність, так само позитивно проявилася поліція. Ми пройшли по лезу ножа, але пройшли.

• 4 •

Всього цього могло не статися, якби був налагоджений системний (та хай навіть несистемний) діалог між владою та експертними спільнотами й громадянським суспільством. Якщо все залишиться як є, подальші помилки неминучі.

• 5 •

Водночас порівняння нинішньої ситуації з попередніми масовими протестами минулих років показує, як неймовірно виросло наше суспільство.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАБУ САП протест президент Верховна Рада

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