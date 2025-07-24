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Зеленський та Стармер обговорили законопроєкт, який посилить незалежність антикорупційних органів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський та Стармер обговорили законопроєкт, який посилить незалежність антикорупційних органів
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: Кір (Стармер, – «Главком») запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці

Президент Володимир Зеленський провів «дуже хорошу та предметну» телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це глава України повідомив у своїх соцмережах, передає «Главком».

«Поінформував про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими. Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня. Обговорили дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки. Дякую за незмінну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, президент поінформував прем’єра Британії про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури.

«Кір (Стармер, – «Главком») запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Домовилися бути в контакті щодо цього питання. Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою», – підкреслив президент.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку.

До слова, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту, який має забезпечити незалежність антикорупційних інституцій.

Зауважимо, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомлялося, нардепи з різних фракцій зареєстрували у Раді новий законопроєкт, який має повернути незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Теги: САП НАБУ Кір Стармер Володимир Зеленський

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Політика

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