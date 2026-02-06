Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Чому переговори в Абу-Дабі треба тягнути далі

Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі
фото: Рустам Умеров

Переговори як стратегія

Поки  переговори йдуть про все, крім територій. І вийти з них означатиме вистрілити собі в ногу.

• 1 •

Логіку переговорів ми можемо звести до формули 19+1. Є 20 пунктів, так званого мирного плану, і їх розділили на 19 (все) та 1 (території). Точно така логіка була в переговорах Україна США, між іншим. І зараз ідуть переговори про ці умовні 19 пунктів.

• 2 •

Путін, як ми всі розуміємо, не хоче результативних переговорів, але його так чи інакше втягнули в цю гру. І він змушений буде на перших етапах демонструвати конструктив. Перший результат цього конструктиву – звільнення полонених.  Без цих переговорів звільнення могло б і не відбутися.

• 3 •

Я повторю те, що говорив багато разів: логіка Путіна - тягнути час і не посваритися з Трампом. Саме тому, перший етап цих переговорів (перші пару місяців)) будуть,, в цілому, конструктивним. Далі все буде залежати, перш за все,  від зовнішнього тиску на РФ. Що таке зовнішній тиск? Це:

  • Реальні обмеження танкерного флоту;
  • Низька ціна на нафту і, в звʼязку з цим, дуже важливо слідкувати за тим, як і що США робитимуть в Ірані (останні дзвінки Трамп-Сі і Сі-Пуиін, схоже,  були саме про це).
  • Переговори США - Китай. Хоча, на останні я покладаю все менше надій по одній простій причині: ми втратили рік, який можна було б потратити на налагодження стосунків з Китаєм. І тепер всі сподівання, що українське питання піднімуть за нас і без нас.

• 4 •

Щодо часових рамок, то тут я повністю погоджуюся з Yulia  Zabelina: для Трампа край важливо закінчити все це в липні, хоча критичною точкою є  1 жовтня (місяць до виборів).  При цьому в нас багато хто ставить на зміну розкладів в конгресі і багато хто вважає, що після того, як демократи (теоретично) виграють більшість в конгресі щось кардинально зміниться в нашому питанні. Як на мене, поки це виглядає, як мінімум, дивно. Багато чого може змінитися для ЄС (і то не факт), але для нас, це навряд чи буде кардинальною зміною.

• 5 •

На жаль, у нас немає інших варіантів ніж іти в ці переговори. І головна задача зараз, як би це дивно не звучало, робити все від себе залежне, щоб росіяни змушені були йти на діалог. Поки це головна стратегія, альтернативи якій просто нема.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
