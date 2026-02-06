Чому переговори в Абу-Дабі треба тягнути далі

Переговори як стратегія

Поки переговори йдуть про все, крім територій. І вийти з них означатиме вистрілити собі в ногу.

• 1 •

Логіку переговорів ми можемо звести до формули 19+1. Є 20 пунктів, так званого мирного плану, і їх розділили на 19 (все) та 1 (території). Точно така логіка була в переговорах Україна США, між іншим. І зараз ідуть переговори про ці умовні 19 пунктів.

• 2 •

Путін, як ми всі розуміємо, не хоче результативних переговорів, але його так чи інакше втягнули в цю гру. І він змушений буде на перших етапах демонструвати конструктив. Перший результат цього конструктиву – звільнення полонених. Без цих переговорів звільнення могло б і не відбутися.

• 3 •

Я повторю те, що говорив багато разів: логіка Путіна - тягнути час і не посваритися з Трампом. Саме тому, перший етап цих переговорів (перші пару місяців)) будуть,, в цілому, конструктивним. Далі все буде залежати, перш за все, від зовнішнього тиску на РФ. Що таке зовнішній тиск? Це:

Реальні обмеження танкерного флоту;

Низька ціна на нафту і, в звʼязку з цим, дуже важливо слідкувати за тим, як і що США робитимуть в Ірані (останні дзвінки Трамп-Сі і Сі-Пуиін, схоже, були саме про це).

Переговори США - Китай. Хоча, на останні я покладаю все менше надій по одній простій причині: ми втратили рік, який можна було б потратити на налагодження стосунків з Китаєм. І тепер всі сподівання, що українське питання піднімуть за нас і без нас.

• 4 •

Щодо часових рамок, то тут я повністю погоджуюся з Yulia Zabelina: для Трампа край важливо закінчити все це в липні, хоча критичною точкою є 1 жовтня (місяць до виборів). При цьому в нас багато хто ставить на зміну розкладів в конгресі і багато хто вважає, що після того, як демократи (теоретично) виграють більшість в конгресі щось кардинально зміниться в нашому питанні. Як на мене, поки це виглядає, як мінімум, дивно. Багато чого може змінитися для ЄС (і то не факт), але для нас, це навряд чи буде кардинальною зміною.

• 5 •

На жаль, у нас немає інших варіантів ніж іти в ці переговори. І головна задача зараз, як би це дивно не звучало, робити все від себе залежне, щоб росіяни змушені були йти на діалог. Поки це головна стратегія, альтернативи якій просто нема.