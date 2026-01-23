Головна Світ Політика
Помічник Путіна підтвердив участь і назвав склад делегації на переговорах в ОАЕ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ушаков заявив, що переговорна група РФ найближчим часом вирушить до Абу-Дабі
фото: росЗМІ

Переговорну групу РФ очолить начальник ГРУ Ігор Костюков

Переговорна група Росії для участі в переговорах в ОАЕ сформована та найближчим часом вирушить до Абу-Дабі. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков за підсумками зустрічі з американською делегацією, пише «Главком».

До складу російської делегації увійшли представники керівництва Міністерства оборони РФ, які отримали від російського диктатора Володимира Путіна конкретні інструкції.

За словами Ушакова, переговорну групу РФ очолить начальник ГРУ Ігор Костюков. 

Окрім тристоронніх переговорів, в Абу-Дабі також заплановані окремі двосторонні контакти з економічних питань. Як зазначив Ушаков, керівники відповідної робочої групи глава РФПІ Кирило Дмитрієв та спецпредставник президента США Стів Віткофф проведуть окрему зустріч у столиці ОАЕ.

Нагадаємо, у Кремлі закінчились переговори російського диктатора Володимира Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США Джошем Грюнбаумом. 

Зустріч глави Кремля з американськими посланцями тривала більше 3,5 години. Це була перша офіційна зустріч у 2026 році американських представників з Путіним.

У переговорах також взяли участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв.

Юрій Ушаков назвав переговори президента Росії Володимира Путіна з американськими представниками Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель США Джошем Грюнбаумом конструктивними та максимально відвертими.

До слова, директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв, який був присутній на переговорах, прокоментував зустріч. Він заявив, що переговори стали «важливою дискусією між Росією та США», а американських представників назвав миротворцями.

Помічник Путіна підтвердив участь і назвав склад делегації на переговорах в ОАЕ
Помічник Путіна підтвердив участь і назвав склад делегації на переговорах в ОАЕ
