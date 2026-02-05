Переговори в Абу-Дабі: Умєров підбив підсумки зустрічей

Делегації обговорювали методи впровадження перемирʼя та моніторингу припинення бойових дій

Протягом 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації провели в Абу-Дабі другі тристоронні мирні переговори. Глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що обговорення мали «конструктивний характер» і були зосереджені на створенні умов для досягнення тривалого миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комюніке за підсумками перемовин.

Зазначається, що делегації досягли домовленості, відповідно до якої Російська Федерація та Україна звільнили по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п’ять місяців.

«Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів. Вони висловили вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорів», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, завершилися дводенні перемовини в Абу-Дабі. 4 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Тим часом Росія непублічно заявила, що вважає частиною мирної угоди визнання Донбасу російським усіма країнами. Водночас Володимир Зеленський заявляв, що Україна за жодних обставин не віддасть Росії Донбас за мирною угодою, тому потрібно шукати компроміс.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч у межах переговорного процесу.