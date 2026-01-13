Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним
Литва заявила, що вона проти комінукації ЄС із Путіним
фото з відкритих джерел

Литва заявила, що Росія не дотримується домовленостей, що зменшує ймовірність відновлення діалогу з Москвою

Литва виступила проти відновлення контакту між ЄС та Путіним. Про це заявив посол литви у в Європейському Союзі Неріюс Алексеюнас. Про це пише «Главком» із посиланням на LRT.

Неріюс Алексеюнас пояснив, що ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну існували певні домовленості, за умови яких можна було б відновити комунікацію з президентом Росії.

Проте не всі домовленості були дотримані. «Є умови... про які ми домовилися – коли ми можемо відновити контакти. Поки що ми не бачимо аргументу, який би свідчив про те, що з боку Росії щось змінилося. Це зобов'язання, про яке ми домовилися одностайно, тому ми повинні одностайно вирішити, що щось змінюємо в цій політиці», – сказав посадовець.

Також Неріюс Алексеюнас зазначив, що ЄС зараз має можливість долучатися до переговорів щодо миру в Україні. «Я не можу повністю стверджувати, що ЄС немає за столом переговорів. Можливо, не в самому центрі зібрання, але ми поруч, нас інформують» , – сказав посол.

Нагадаємо, що Литва розглядає можливість направлення кількох сотень своїх військовослужбовців в Україну в межах міжнародних гарантій безпеки у разі досягнення мирної угоди. Міністр оборони Литви Робертас Каунас сказав, що конкретні параметри можливого розміщення контингенту наразі перебувають на стадії обговорення, і розкривати деталі передчасно.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Литві на мостах, які розташовані поблизу кордону з Росією й Білоруссю, почали будувати конструкції для кріплення вибухових матеріалів.  У збройних силах країни повідомили, що ці роботи є частиною підготовки до створення балтійської лінії оборони вздовж кордонів із РФ і РБ.

Читайте також:

Теги: росія війна путін Литва переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший міністр Шотландії заявив про можливу відправку військ в Україну
Шотландія готова направити війська в Україну, але є умова
9 сiчня, 14:59
Пошукові платформи прибрали дані про ТОВ «Файєр Поінт» на вимогу Міноборони
Фірма «Файєр Поінт» зникла. Чому оборонні компанії почали випаровуватися з реєстрів Війна і бізнес
30 грудня, 2025, 09:10
Путін надіслав новорічне послання лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину
Путін надіслав новорічне послання Кім Чен Ину
25 грудня, 2025, 03:56
У місті Єфремов українські безпілотники уразили потужності заводу
Генштаб підтвердив ураження заводу синтетичного каучуку в Тульській області
24 грудня, 2025, 15:37
Без мами залишилося двоє діток
Стояла на захисті України з початку 2024 року. Згадаймо Наталію Баришовець
23 грудня, 2025, 09:00
Нещодавні удари по тіньовому флоту максимально вибили росіян з колії
NYT: Україна почала полювання на «тіньовий флот» РФ
21 грудня, 2025, 02:12
Омбудсменка пояснила, чому навіть люди з хворобами можуть потрапити до війська
Вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби значно знижені – військова омбудсменка
19 грудня, 2025, 19:00
Зеленський показав світу, що російські війська не контролюють Куп’янськ
Зеленський поїхав до Куп'янська, щоб «просто показати одну річ»
16 грудня, 2025, 15:47
Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини
Зеленський прибув до Німеччини
14 грудня, 2025, 13:17

Політика

Будапешт призначив дату парламентських виборів
Будапешт призначив дату парламентських виборів
Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним
Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним
Європейські столиці посперечалися через військові закупівлі України
Європейські столиці посперечалися через військові закупівлі України
Іран пригрозив США «незабутнім уроком» у разі нападу
Іран пригрозив США «незабутнім уроком» у разі нападу
Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва дронів у Таганрозі
Генштаб підтвердив ураження заводу з виробництва дронів у Таганрозі
Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО
Сенатор США назвав заяви Трампа про Гренландію загрозою для НАТО

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua