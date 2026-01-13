Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним

Литва заявила, що Росія не дотримується домовленостей, що зменшує ймовірність відновлення діалогу з Москвою

Литва виступила проти відновлення контакту між ЄС та Путіним. Про це заявив посол литви у в Європейському Союзі Неріюс Алексеюнас. Про це пише «Главком» із посиланням на LRT.

Неріюс Алексеюнас пояснив, що ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну існували певні домовленості, за умови яких можна було б відновити комунікацію з президентом Росії.

Проте не всі домовленості були дотримані. «Є умови... про які ми домовилися – коли ми можемо відновити контакти. Поки що ми не бачимо аргументу, який би свідчив про те, що з боку Росії щось змінилося. Це зобов'язання, про яке ми домовилися одностайно, тому ми повинні одностайно вирішити, що щось змінюємо в цій політиці», – сказав посадовець.

Також Неріюс Алексеюнас зазначив, що ЄС зараз має можливість долучатися до переговорів щодо миру в Україні. «Я не можу повністю стверджувати, що ЄС немає за столом переговорів. Можливо, не в самому центрі зібрання, але ми поруч, нас інформують» , – сказав посол.

Нагадаємо, що Литва розглядає можливість направлення кількох сотень своїх військовослужбовців в Україну в межах міжнародних гарантій безпеки у разі досягнення мирної угоди. Міністр оборони Литви Робертас Каунас сказав, що конкретні параметри можливого розміщення контингенту наразі перебувають на стадії обговорення, і розкривати деталі передчасно.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Литві на мостах, які розташовані поблизу кордону з Росією й Білоруссю, почали будувати конструкції для кріплення вибухових матеріалів. У збройних силах країни повідомили, що ці роботи є частиною підготовки до створення балтійської лінії оборони вздовж кордонів із РФ і РБ.