Другий день переговорів в Абу-Дабі: Умєров зробив заяву

Умєров: Працюємо у тих самих форматах, що й учора

Сьогодні, 5 лютого, розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря РНБО, голову української переговорної групи Рустема Умєрова.

«Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки – згодом», – наголосив Умєров.

Як відомо, 4 лютого, в Абу-Дабі стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Україна, США і Росія. Українська делегація прибула в ОАЕ.

Раніше Рустем Умєров заявляв, що переговорний процес стартував у тристоронньому форматі. Глава делегації наголосив, що робота триватиме в межах «чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного та тривалого миру».

До слова, українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Згодом президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді української делегації, яка бере участь у тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі. Глава держави повідомив, що найближчим часом відбудеться обмін військовополонених.