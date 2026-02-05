Головна Світ Політика
Другий день переговорів в Абу-Дабі: Умєров зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
4 лютого в Абу-Дабі розпочалися переговори
фото: МЗС ОАЕ

Умєров: Працюємо у тих самих форматах, що й учора

Сьогодні, 5 лютого, розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря РНБО, голову української переговорної групи Рустема Умєрова.

«Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки – згодом», – наголосив Умєров.

Як відомо, 4 лютого, в Абу-Дабі стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Україна, США і Росія. Українська делегація прибула в ОАЕ.

Раніше Рустем Умєров заявляв, що переговорний процес стартував у тристоронньому форматі. Глава делегації наголосив, що робота триватиме в межах «чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного та тривалого миру».

До слова, українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Згодом президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді української делегації, яка бере участь у тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі. Глава держави повідомив, що найближчим часом відбудеться обмін військовополонених.

Путін і Росія: чому вони не можуть існувати разом
Чи здатна Росія відділитися від Путіна?
13 сiчня, 20:02
Володимир Зеленський готується до зустрічі з Трампом на форумі в Давосі
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
21 сiчня, 17:22
Очільник України попросив главу Білого дому передати новий пакет військової допомоги
Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом
22 сiчня, 16:28
Глава держави наголосив, що найважливіше, аби Росія була готова завершити війну, яку сама ж і почала
«Зарано робити висновки». Зеленський повідомив перші результати переговорів в Абу-Дабі
23 сiчня, 20:00
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва готова розглянути можливість прямих переговорів
Помічник Путіна запросив Зеленського до Москви
28 сiчня, 14:54
Андрій Єрмак, Рустем Умєров наразі не мають статус підозрюваних
НАБУ повідомило, чи Єрмак і Умєров є підозрюваними у справі Міндіча
15 сiчня, 19:09
Спецпредставник Путіна мчить в Давос на зустріч з американцями – Reuters
Спецпредставник Путіна мчить в Давос на зустріч з американцями – Reuters
19 сiчня, 12:39
Зустріч представників України та США на Мюнхенській конференції.
Кремль не бачить великих шансів на прорив у мирних переговорах – Bloomberg
31 сiчня, 16:20
Українська делегація на переговорах в Абу-Дабі у січня 2026 року
Переговори в Абу-Дабі: Умєров повідомив перші деталі
Вчора, 12:10

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
