Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції
Елла Лібанова пояснила нерівномірності заселення території країни
фото з відкритих джерел

Наразі західні області переповнені вимушено переселеними українцями. Елла Лібанова пояснила, що може бути після відкриття кордонів 

Мешканцям міст легше емігрувати країною під час війни, ніж жителям сіл. Таку думку висловила докторка економічних наук, професорка, директорка Інституту демографії та досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю виданню Varosh, передає «Главком».

Елла Лібанова розповіла, що вона особисто виїхала з Києва до Закарпаття на початку повномасштабного вторгнення. «Коли на початку повномасштабної війни, у нашому київському дворі було влучання ракети, то 4 березня ми вже перебували на Закарпатті у друзів. Пробули тут два місяці. Так от, тоді, після влучання ракети, я зібралася за 15 хвилин. Кинула в сумку кілька речей з одягу і ноутбук. Бо, в принципі, вся моя робота в комп’ютері», – поділилася вона.

Демограф зазначила, що для людей, які живуть у селі складно поїхати з дому в будь-який момент. «А якщо у людини господарство, то що вона зробить? Куди вона все це діне? Як вона худобу кине? Тому це зрозумілі речі: сільському населенню важче піднятися, ніж міському», – пояснила експертка.

Окремо Лібанова зупинилася на прифронтових і тилових регіонах. Якщо станом на сьогодні Херсонщина і Чернігівщина майже порожні, там триває відтік населення, то західні області переповнені вимушено переселеними українцями. У більш безпечні регіони релокується бізнес, малі і великі підприємства. Місцева влада називає це економічним дивом, проте Лібанова застерігає не радіти завчасно та вже зараз вживати заходів для того, щоб утримати тут людей і бізнес після закінчення війни.

«На Закарпатті доволі високий відсоток людей, з числа ВПО. І що важливо: приїхали діти, молоді люди. Для Закарпаття це позитив. Але питання: вони тут залишаться? Чи достатньо вони вкорінилися? Більшості з них дорого орендувати житло, не всі можуть знайти гідну роботу, тому люди за першої ж можливості будуть повертатися на малу батьківщину. А закарпатці після відкриття кордонів не поїдуть в Європу? Особливо це стосується молодих людей. У них психологія зовсім інша, ніж у старшого покоління. Вони житимуть там, де їм комфортно. Тому попереду нас чекають великі міграційні процеси», – розповіла вона. 

Раніше Елла Лібанова розповідала про те, що після завершення війни в Україні сформуються чотири основні територіальні кластери, кожен з яких вимагатиме індивідуальних підходів до розвитку.

Нагадаємо, як Елла Лібанова пояснювала, чому уряди європейських країн зацікавлені в тому, щоб українці залишалися в їхніх державах. На думку експертки, європейським країнам навпаки не вигідно, щоб українці поверталися в Україну. Адже вони інтегруються та працюють за кордоном.

Раніше «Главком» розповідав, як Елла Лібанова заявила, що Україна має підтримувати повернення воєнних мігрантів, але робити це обережно – без надання їм спеціальних преференцій. За її словами, стимулювати повернення варто забезпеченням безпеки, житла та роботи, але категорично не можна створювати соціальну напругу між тими, хто залишився в країні, і тими, хто виїхав. 

Читайте також:

Теги: війна українці населення Елла Лібанова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бюджет РФ став розбалансованим
Росіянам виставили рахунок за війну
27 грудня, 2025, 21:01
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Традиційний вечір колядок у Спасо-Преображенському соборі у Києві – символ єдності та сили духу українців
П’ять хорів заспівали колядки для воїнів 95-ї бригади
28 грудня, 2025, 15:45
В Україні триває 1399-й день повномасштабної війни
The Guardian називає дві головні причини, чому війна в Україні триватиме
23 грудня, 2025, 00:59
Масові рейди в Туреччині
У Туреччині затримано 115 підозрюваних у підготовці терактів на Різдво та Новий рік
25 грудня, 2025, 11:21
У Польщі сталася масштабна ДТП: серед загиблих є українці
У Польщі сталася масштабна ДТП: серед загиблих є українці
28 грудня, 2025, 02:32
Лейтенанту Андрію Люклянчуку назавжди 43 роки
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Андрія Люклянчука
26 грудня, 2025, 09:00
Рада не ухвалила рішення щодо законопроєкту про скасування відстрочки для студентів 25+
Рада відмовилася скасовувати відстрочки для студентів
15 сiчня, 13:19
Непридатні для фронту. Україна відмовилася від німецьких дронів Helsing – Bloomberg
Непридатні для фронту. Україна відмовилася від німецьких дронів Helsing – Bloomberg
19 сiчня, 10:57

Суспільство

«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта
«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта
Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції
Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції
Чи переживе озимина нинішні морози? Укргідрометцентр назвав культури та регіони з підвищеними ризиками
Чи переживе озимина нинішні морози? Укргідрометцентр назвав культури та регіони з підвищеними ризиками
«Укрзалізниця» оновила графік: як курсуватимуть поїзди
«Укрзалізниця» оновила графік: як курсуватимуть поїзди
День соборності 2026: дата, історія, символи та традиції державного свята
День соборності 2026: дата, історія, символи та традиції державного свята
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua