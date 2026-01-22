Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції

Наразі західні області переповнені вимушено переселеними українцями. Елла Лібанова пояснила, що може бути після відкриття кордонів

Мешканцям міст легше емігрувати країною під час війни, ніж жителям сіл. Таку думку висловила докторка економічних наук, професорка, директорка Інституту демографії та досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю виданню Varosh, передає «Главком».

Елла Лібанова розповіла, що вона особисто виїхала з Києва до Закарпаття на початку повномасштабного вторгнення. «Коли на початку повномасштабної війни, у нашому київському дворі було влучання ракети, то 4 березня ми вже перебували на Закарпатті у друзів. Пробули тут два місяці. Так от, тоді, після влучання ракети, я зібралася за 15 хвилин. Кинула в сумку кілька речей з одягу і ноутбук. Бо, в принципі, вся моя робота в комп’ютері», – поділилася вона.

Демограф зазначила, що для людей, які живуть у селі складно поїхати з дому в будь-який момент. «А якщо у людини господарство, то що вона зробить? Куди вона все це діне? Як вона худобу кине? Тому це зрозумілі речі: сільському населенню важче піднятися, ніж міському», – пояснила експертка.

Окремо Лібанова зупинилася на прифронтових і тилових регіонах. Якщо станом на сьогодні Херсонщина і Чернігівщина майже порожні, там триває відтік населення, то західні області переповнені вимушено переселеними українцями. У більш безпечні регіони релокується бізнес, малі і великі підприємства. Місцева влада називає це економічним дивом, проте Лібанова застерігає не радіти завчасно та вже зараз вживати заходів для того, щоб утримати тут людей і бізнес після закінчення війни.

«На Закарпатті доволі високий відсоток людей, з числа ВПО. І що важливо: приїхали діти, молоді люди. Для Закарпаття це позитив. Але питання: вони тут залишаться? Чи достатньо вони вкорінилися? Більшості з них дорого орендувати житло, не всі можуть знайти гідну роботу, тому люди за першої ж можливості будуть повертатися на малу батьківщину. А закарпатці після відкриття кордонів не поїдуть в Європу? Особливо це стосується молодих людей. У них психологія зовсім інша, ніж у старшого покоління. Вони житимуть там, де їм комфортно. Тому попереду нас чекають великі міграційні процеси», – розповіла вона.

Раніше Елла Лібанова розповідала про те, що після завершення війни в Україні сформуються чотири основні територіальні кластери, кожен з яких вимагатиме індивідуальних підходів до розвитку.

Нагадаємо, як Елла Лібанова пояснювала, чому уряди європейських країн зацікавлені в тому, щоб українці залишалися в їхніх державах. На думку експертки, європейським країнам навпаки не вигідно, щоб українці поверталися в Україну. Адже вони інтегруються та працюють за кордоном.

Раніше «Главком» розповідав, як Елла Лібанова заявила, що Україна має підтримувати повернення воєнних мігрантів, але робити це обережно – без надання їм спеціальних преференцій. За її словами, стимулювати повернення варто забезпеченням безпеки, житла та роботи, але категорично не можна створювати соціальну напругу між тими, хто залишився в країні, і тими, хто виїхав.