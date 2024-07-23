Байден виступить з промовою про те, як він завершить своє президентство

Раніше Байден заявив, що залишатиметься президентом до завершення свого терміну

Під час промови Байден розповість, що чекатиме Сполучені Штати

Президент США Джо Байден у Білому домі виступить із заявою до американців. Про це він повідомив у X.

Під час промови Байден розповість, що чекатиме Сполучені Штати далі та як він планує завершувати своє президентство. Зокрема, йтиметься про офіційний вихід американського лідера з президентських перегонів.

«Завтра ввечері о 20:00 за східним часом я звернуся до нації з Овального кабінету з промовою про те, що чекає на нас попереду, і як я завершу роботу для американського народу», – написав він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що залишатиметься президентом до завершення свого терміну.

Яя повідомлялося, Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку.

Як заявив високопосадовець Білого дому, рішення Байдена не обиратися на новий термін ніяк не пов'язане з його здоров'ям.

До слова, головні радники Дональда Трампа почали заздалегідь опрацьовувати можливий сценарій виходу Джо Байдена з президентських перегонів невдовзі після дебатів, які виявилися провальними для нього 27 червня. Вони вивчили потенційних кандидатів від Демократичної партії, провели опитування щодо можливої ​​заміни Байдена і почали поступово нападати на віцепрезидентку Камалу Гарріс, вважаючи її найвірогіднішим кандидатом від демократів.