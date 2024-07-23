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Байден виступить з промовою про те, як він завершить своє президентство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден виступить з промовою про те, як він завершить своє президентство
Раніше Байден заявив, що залишатиметься президентом до завершення свого терміну
фото з відкритих джерел

Під час промови Байден розповість, що чекатиме Сполучені Штати

 

Президент США Джо Байден у Білому домі виступить із заявою до американців. Про це він повідомив у X.

Під час промови Байден розповість, що чекатиме Сполучені Штати далі та як він планує завершувати своє президентство. Зокрема, йтиметься про офіційний вихід американського лідера з президентських перегонів.

«Завтра ввечері о 20:00 за східним часом я звернуся до нації з Овального кабінету з промовою про те, що чекає на нас попереду, і як я завершу роботу для американського народу», – написав він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що залишатиметься президентом до завершення свого терміну. 

Яя повідомлялося, Байден ухвалив рішення вийти з передвиборчих перегонів після того, як у цьому його переконали два найближчих радники. Вони вказали американському лідеру на відсутність шансів на його переобрання після невдалого виступу політика на дебатах з ексглавою держави Дональдом Трампом. Уточнюється, що йдеться про Майка Донілона і Стіва Рікетті. З ними президент поспілкувався у резиденції у місті Рехобот-Біч у штаті Делавер. Радники звернули увагу Байдена на скорочення пожертв на його виборчу кампанію та на підсумки опитувань.

Повідомлення Байдена у соцмережі Х стало сюрпризом для більшості співробітників Білого дому, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. Але у цього рішення була цілком прагматична мета. Байден повідомив про зняття з виборів у соцмережах через ризик витоку.

Як заявив високопосадовець Білого дому, рішення Байдена не обиратися на новий термін ніяк не пов'язане з його здоров'ям.

До слова, головні радники Дональда Трампа почали заздалегідь опрацьовувати можливий сценарій виходу Джо Байдена з президентських перегонів невдовзі після дебатів, які виявилися провальними для нього 27 червня. Вони вивчили потенційних кандидатів від Демократичної партії, провели опитування щодо можливої ​​заміни Байдена і почали поступово нападати на віцепрезидентку Камалу Гарріс, вважаючи її найвірогіднішим кандидатом від демократів.

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Теги: Джозеф Байден США вибори у США президент відставка

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