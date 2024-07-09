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ЗСУ досягли успіху в Часовому Яру: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ЗСУ досягли успіху в Часовому Яру: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ проводять постійні контратаки поблизу Глибокого на Харківщині

Українські сили нещодавно просунулися вздовж вулиці Олега Кошового в західній частині мікрорайону Канал у Часовому Яру. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Харківської області 8 липня, але жодного підтвердженого просування не зробили. Російські блогери стверджували, що українські сили проводять постійні контратаки поблизу Глибокого і що тривають важкі бої в міських районах у Вовчанську.

Окупанти 8 липня продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили. Російські блогери стверджували, що нещодавні російські удари по українських переправах через річку Оскіл біля Куп’янська змусили українські війська стягнути частину своїх сил на західний (правий) берег річки.

Російські війська продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку, проте підтверджених змін лінії фронту не було. Бої тривали біля Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки і Веселого.

Українські сили нещодавно просунулися в Часовому Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 липня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися вздовж вулиці Олега Кошового в західній частині мікрорайону Канал. Російський блогер стверджував, що російські сили, можливо, перетнули канал Сіверський Донець-Донбас у невизначеному районі в напрямку Часового Яру, але ISW не спостерігав візуальних доказів міцних російських позицій на західній стороні каналу та не спостерігав інших блогерів. 

Російські війська 8 липня продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених змін лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на 100 метрів у південній частині Нью-Йорка і зайняли приблизно 30% населеного пункту. Наразі за оцінкою ISW, російські війська зайняли до 16% адміністративних кордонів Нью-Йорка. 

Окупанти продовжували наступальні дії на Авдіївському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту не було. Водночас російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 липня, показують, що армія РФ просунулася на захід від Солодкого.

Тривали позиційні бойові дії в районі кордону Донецько-Запорізької області на південь від Великої Новосілки в районі Макарівки, Урожайного та Старомайрського. Російські сили нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 липня, показують, що російські сили просунулися на північний захід від Вербового.

8 липня тривали позиційні бойові дії на лівобережжі Херсонської області, зокрема поблизу Кринок та островів у дельті річки Дніпро.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 9 липня 2024 року
Теги: армія війна Генштаб фронт наступ

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