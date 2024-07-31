Росія вводить заборону на експорт бензину: деталі

Заборону експорту бензину з РФ було тимчасово скасовано на період з 20 травня до кінця липня

Російський уряд ухвалив рішення заборонити експорт автомобільного бензину у вересні та жовтні. Про це заявив перший заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін, повідомляють російські ЗМІ.

Натомість Сорокін вважає, що заборона на експорт дизельного пального не потрібна, оскільки влада РФ працюватиме над обмеженням експорту компаніями, які не виробляють цей вид пального

Заборону експорту бензину з РФ, встановлену на період з 1 березня до 31 серпня поточного року для захисту внутрішнього ринку, було тимчасово скасовано на період з 20 травня до 30 червня, а потім уряд вирішив залишити експорт відкритим ще на липень, вважаючи ситуацію стабільною.

«Для того, щоб уникнути будь-яких проблем у ці місяці, зняття заборони на експорт у серпні не буде, тобто в серпні буде заборона на експорт бензину. Також ухвалено принципове рішення на вересень-жовтень, що експорт буде обмежений для того, щоб підстрахуватися», – сказав Сорокін.

Різке підвищення гуртових цін на бензин на біржових майданчиках РФ протягом червня і липня знищило маржу роздрібних операторів, зробивши їхню роботу збитковою. Лише наприкінці липня намітився ціновий спад в гуртовому секторі на тлі планів влади про відновлення заборони на експорт бензину із серпня.

За словами заступника міністра, ситуація з бензином А-95 на внутрішньому ринку стабілізувалася, сплеск ціни був тимчасовим. Крім того, Міненерго очікує виходу з ремонту двох заводів Газпрому, які випускають цей вид палива.

За словами Сорокіна, обсяг запасів бензину у РФ зараз на 1% вищий, ніж рік тому. Експорт бензину з РФ у липні знизився на 33%, а поставки на внутрішній ринок нібито зросли на 5%.

Зокрема, заступник міністра енергетики стверджує, що Росія наразі переробляє нафту на 4% вище рівня минулого року. Крім того, РФ за рахунок модернізації НПЗ наростить випуск бензину до 48-50 млн тонн на рік.

Як повідомлялося, Росія повертає заборону на вивіз із країни бензину, щоб зупинити зростання цін на паливо на гуртовому ринку.

До слова, Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо.

Збільшення податків торкнеться бензину, дизельного пального та скрапленого газу, проте експерти запевняють, що ці зміни не призведуть до суттєвого зростання цін на заправках.