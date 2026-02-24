Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
Журналісти наголошують, що фронт дедалі більше нагадує полігон для випробування новітніх технологій
фото: Генштаб (ілюстративне)

Війна в Україні еволюціонувала у високотехнологічне протистояння, де безпечних зон стає дедалі менше

Бойові дії за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну змінилися настільки, що навіть території за десятки кілометрів від фронту вже не можна вважати відносно безпечними. Нова реальність війни вплинула на тактику, логістику та саме розуміння поняття тилу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, активність на відкритій місцевості поблизу фронту може становити смертельну небезпеку. У повітрі постійно працюють безпілотники й гелікоптери, а території вкриті лініями оптоволоконного зв'язку, через які керують технікою та дронами.

Військові змушені додатково укріплювати транспорт – зокрема пікапи обладнують металевими конструкціями для захисту від ударів згори. У прифронтових містах, таких як Херсон, над дорогами та будівлями натягують спеціальні сітки, щоб зменшити ризик атак із повітря.

Керівник фонду Come Back Alive Тарас Чмут назвав територію поблизу фронту «зоною смерті». «Війна змінилася радикальним чином. І щомісяця зона смерті збільшується. Європейцям це все ще важко зрозуміти», – каже він.

Зазначається, що у районах поряд із лінією зіткнення рух удень майже припинився. Військові виходять на позиції переважно в темну пору доби, користуються антитепловими плащами або чекають на густий туман. Постачання їжі та спорядження дедалі частіше здійснюється безпілотниками, а для евакуації поранених іноді застосовують роботизовані системи.

Крім того, ключову роль у новій фазі війни відіграють FPV-дрони, які здатні точно вражати транспорт і техніку. Через це звичайні автомобілі практично зникли з небезпечних зон. Представниця 93-ї бригади «Холодний Яр» 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» Ірина Рибакова зазначила, що в найближчій до фронту зоні транспорт майже не використовується. Для захисту доріг створюють своєрідні тунелі з сіток, однак навіть це не гарантує повної безпеки.

Як пише FT, фронт дедалі більше нагадує полігон для випробування новітніх технологій. Активно застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, які глушать сигнали управління безпілотниками. У відповідь російські сили використовують дрони на довгих оптоволоконних кабелях, що дозволяє обходити радіоперешкоди.

Традиційні бронеколони майже зникли. Натомість військові покладаються на мобільні групи, імпровізовані засоби захисту та нестандартні способи пересування – зокрема мотоцикли, багі й навіть коней.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав Третю світову війну. За його словами, зупинити його можна лише інтенсивним військовим та економічним тиском.

Читайте також:

Теги: безпілотник війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет та БпЛА
22 лютого, 08:39
Атака на Одещину: зафіксовано руйнування, є поранені
Атака на Одещину: зафіксовано руйнування, є поранені
21 лютого, 08:55
Підготовлені операції свідчать про зростання дальності та точності дронів Служби
Дрони Служби безпеки встановлюють рекорди далекобійності
20 лютого, 12:39
ЗСУ знищили північнокорейську установку
Північнокорейська «диво-зброя» згоріла на Луганщині після удару українських дронів
16 лютого, 19:46
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
Росія атакує Україну безпілотниками та ракетами
7 лютого, 03:23
Зазначається, що безпілотник не завдав жодної шкоди військовому обʼєкту
У Польщі на територію військової частини впав дрон
6 лютого, 17:10
Starlink стає непридатним для використання на швидкісних БпЛА, які Росія застосовує для атак
SpaceX зламала дронову тактику РФ: Starlink більше не допомагає атакам з повітря
1 лютого, 04:46
Світлана Блатова з чоловіком Максимом у день її 40-річчя. Це був останній день народження жінки
Удар по Білогородці: росіяни вбили подружжя в день сімейного свята
28 сiчня, 22:57
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
24 сiчня, 08:40

Події в Україні

Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ
Лубінець: Україна отримала інформацію про 20 тис. дітей, депортованих до РФ
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога за чотири роки повномасштабної війни – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2026
Удар по Запоріжжю, вибух авто у Москві: головне за ніч
Удар по Запоріжжю, вибух авто у Москві: головне за ніч

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua