Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT

Журналісти наголошують, що фронт дедалі більше нагадує полігон для випробування новітніх технологій

Війна в Україні еволюціонувала у високотехнологічне протистояння, де безпечних зон стає дедалі менше

Бойові дії за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну змінилися настільки, що навіть території за десятки кілометрів від фронту вже не можна вважати відносно безпечними. Нова реальність війни вплинула на тактику, логістику та саме розуміння поняття тилу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, активність на відкритій місцевості поблизу фронту може становити смертельну небезпеку. У повітрі постійно працюють безпілотники й гелікоптери, а території вкриті лініями оптоволоконного зв'язку, через які керують технікою та дронами.

Військові змушені додатково укріплювати транспорт – зокрема пікапи обладнують металевими конструкціями для захисту від ударів згори. У прифронтових містах, таких як Херсон, над дорогами та будівлями натягують спеціальні сітки, щоб зменшити ризик атак із повітря.

Керівник фонду Come Back Alive Тарас Чмут назвав територію поблизу фронту «зоною смерті». «Війна змінилася радикальним чином. І щомісяця зона смерті збільшується. Європейцям це все ще важко зрозуміти», – каже він.

Зазначається, що у районах поряд із лінією зіткнення рух удень майже припинився. Військові виходять на позиції переважно в темну пору доби, користуються антитепловими плащами або чекають на густий туман. Постачання їжі та спорядження дедалі частіше здійснюється безпілотниками, а для евакуації поранених іноді застосовують роботизовані системи.

Крім того, ключову роль у новій фазі війни відіграють FPV-дрони, які здатні точно вражати транспорт і техніку. Через це звичайні автомобілі практично зникли з небезпечних зон. Представниця 93-ї бригади «Холодний Яр» 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» Ірина Рибакова зазначила, що в найближчій до фронту зоні транспорт майже не використовується. Для захисту доріг створюють своєрідні тунелі з сіток, однак навіть це не гарантує повної безпеки.

Як пише FT, фронт дедалі більше нагадує полігон для випробування новітніх технологій. Активно застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, які глушать сигнали управління безпілотниками. У відповідь російські сили використовують дрони на довгих оптоволоконних кабелях, що дозволяє обходити радіоперешкоди.

Традиційні бронеколони майже зникли. Натомість військові покладаються на мобільні групи, імпровізовані засоби захисту та нестандартні способи пересування – зокрема мотоцикли, багі й навіть коней.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав Третю світову війну. За його словами, зупинити його можна лише інтенсивним військовим та економічним тиском.