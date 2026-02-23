Головна Світ Політика
Рада Європи відзначить четверті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Головна будівля Ради Європи буде підсвічена кольорами українського прапора
фото з відкритих джерел

З нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рада Європи проведе низку заходів на знак солідарності з українським народом

Рада Європи готує низку офіційних заходів у Страсбурзі до четвертих роковин початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомляє прес-служба організації на офіційному порталі Раді Європи, інформує «Главком».

24 лютого представники країн на рівні послів проведуть спеціальне засідання, присвячене виключно розгляду наслідків агресії РФ проти України. Засідання транслюватиметься наживо, а за його результатами буде оприлюднено офіційне рішення.

25 лютого на площі перед Палацом Європи відбудеться офіційна церемонія вшанування. До присутніх звернуться генеральний секретар РЄ Ален Берсе, постійна представниця Молдови при РЄ Даніела Кужбе, яка виступить від імені молдовського головування в Комітеті міністрів, та постійний представник України при РЄ Микола Точицький. Буде виконано державний гімн України та гімн Європи.

Окрім офіційних зустрічей, Рада Європи підготувала візуальні акції на підтримку України.

У ніч з 23 на 24 лютого головна будівля Ради Європи буде підсвічена кольорами українського прапора. З 20 по 27 лютого у фоє Комітету міністрів триватиме експозиція під назвою "Пережити війну" (Living through the war).

Нагадаємо, Київ 24 лютого прийматиме купу поважних гостей – кілька глав країн, урядів та міністрів. Візити іноземних делегацій приурочені до четвертих роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Свої візити до Києва анонсували президент Європейської ради Антоніу Кошта, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та комісарка ЄС з питань розширення та сусідства Марта Кос.

