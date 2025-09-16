Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Гра між США, Китаєм і Європою. Путін йде ва-банк

glavcom.ua
Гра Росії з США – це конфлікт з Китаєм. На кону – рідкоземи Арктики
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com

Північний морський шлях. Чим Путін тримає Трампа

Якщо коротко, починаючи з 2019 року поступово контрольний пакет акцій в ключових портах ПМР та інших логістичних структурах отримав Росатом (структура підпорядкована головному ідеологу РФ Сергію Кірієнку.

Більше того, Росатом взяв під свій контроль найбільше діюче родовище рідкісноземельних металів і єдиний завод по їх переробці, таким чином, створивши майже замкнутий цикл, хоч і з застарілими технологіями.

Путін останнім часом пробує зіграти в гру «посередник» між Китаєм та США. Але, якщо глобально, це майже неможливо, то в межах ПМР та рідкоземів він має шанс попробувати поторгуватися.

На цьому фоні стають зрозумілішими «зальоти» російських дронів в ЄС, адже на думку Путіна, саме «слабкий і переляканий» ЄС стоїть на заваді того, щоб Росія знову стала третім полюсом світу. А тому, у Москві вважають, що трохи натиснувши на ЄС, можна вирішити всі проблеми Росії. При цьому, це не гра Китаю, як багато хто у нас вважає. Це виключно гра Кремля.

До чого це призведе?

  1. Це прискорює переговори ЄС Китай і можливо, США-Китай.
  2. США поки хочуть спостерігати зі сторони, резонно вважаючи, що найближчим часом Росія далі провокацій не йтиме. Але при цьому, ніхто не відкидає ексцес виконавця, як це було з каховською ГЕС. У той же час Вашингтон вважає, що не треба забороняти Україні бити по нафтоперевалці і тим самим ослаблювати економічну спроможність РФ. Якщо вдасться зупинити Приморськ чи Усть-Лугу – ми вирішимо ті задачі, які не вирішили санкції.
  3. Для Трампа важлива поступливість Росії у рідкоземах і отримати базу на північному Морському шляху. Путін поки вважає, що має час водити його за ніс.
  4. Головне питання, як реагуватиме і Європа і США у момент умовного ексцесу виконавця, але цього не розуміє ніхто. Росіяни виходять з тези, що Європа перелякається і піде на поступки. Але я не був би таким впевненим.
  5. Паралельно треба розуміти – гра Росії з США це конфлікт з Китаєм, бо на кону – рідкоземи Арктики і хто буде їх добувати: США чи Китай.
  6. Путін зараз почав грати у гру між Китаєм і США, розуміючи, що в нього золотий ключик.Він єдине що вміє робити – це піднімати ставки.

Тому зараз він піднімає ставки, у розрахунку, що його злякаються в Європі. Але тут маємо складнішу ситуацію, бо всі сторони мають потенційних союзників, які можуть посилати Путіна. По суті, це гра ва-банк.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
