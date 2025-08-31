Під Москвою палають складські приміщення (відео)

Вогонь поширився на сусідні будівлі

У Балашисі, що під Москвою виникла сильна пожежа у складській будівлі. Інформацію про пожежу пітвердили в російському МНС, передає «Главком».

Свідки розповідають, що чули вибухи, а над місцем пожежі здійнявся величезний стовп густого чорного диму, який видно навіть із сусідніх районів.

За попередніми даними, вогонь поширився на сусідні будівлі, зокрема на приміщення Балашихинського дослідного хімічного заводу та компанії, яка торгує побутовою хімією.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області, що належить «Роснафті», зупинив переробку нафти 28 серпня після атаки.

Раніше повідомлялось, що у Москві в ніч на 17 серпня спалахнула масштабна пожежа біля станції Щербинка. Вогонь охопив склади, кафе та пекарню, а також поширився на сусідні будівлі.