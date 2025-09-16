Зеленський пояснив, як Путін використовує Трампа

Головна Країна Політика
Наталія Порощук
Наталія Порощук
фото: Sky news

Зеленський сказав, що Путін «хотів вийти з політичної ізоляції» за допомогою саміту на Алясці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський диктатор Володимир Путін «намагається знайти вихід з ізоляції» шляхом дипломатії за допомогою Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Президента журналіст запитав про мирний саміт на Алясці минулого місяця і чи вважає він його помилкою. «Я думаю, що це дало багато Путіну, – сказав він, – і я вірю, що якби це була тристороння зустріч (з участю України, – «Главком»), ми б мали якийсь результат».

Зеленський також погодився, коли його запитали, чи намагається російський президент обдурити президента США.

Глава України додав, що Путін «хотів вийти з політичної ізоляції» за допомогою саміту на Алясці, і вважає, що «він мав би заплатити більше» за зустріч з президентом США. «Він мав би зазнати поразки у цій війні і зупинитися, – сказав Зеленський. – Але замість цього він вийшов з ізоляції. Він отримав фотографії з президентом Трампом. Він отримав публічний діалог, і я думаю, що це відкриває Путіну двері до інших самітів і форматів».

Український президент сказав, що Путін «повинен заплатити, по-перше, тому що він розпочав війну, а по-друге, тому що намагається знайти вихід з ізоляції».

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп має мету посадити за стіл переговорів України та Росії для досягнення мирної угоди. За словами Венса, припинення війни необхідне для того, щоб США могли відновити повноцінні економічні відносини з Росією.

