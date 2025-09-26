«Важливі дні». Зеленський підбив підсумки візиту до США

За словами глави держави, українська делегація у Штатах провела понад 30 заходів

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до США його команда провела понад 30 заходів, серед яких, зокрема, переговори з американським президентом Дональдом Трампом та зустріч перших леді України та США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Важливі дні в США. Понад 30 заходів провела наша команда, серед яких – продуктивні переговори з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, зустріч перших леді України та США, десятки зустрічей з лідерами заради миру, посилення наявної співпраці та розбудови нових звʼязків. Саміт міжнародної Кримської платформи, який уперше відбувся на глобальній сцені та зібрав представників понад 60 країн. Саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів, у якому взяли участь понад 40 делегацій. Зустрічі з організаціями, бізнесом, важливі заходи, присвячені сучасним глобальним викликам і шляху до миру й процвітання у світі, освітнім питанням», – каже він.

Зеленський виступив під час загальних дебатів Генасамблеї ООН

Президент, перша леді та глава Офісу президента на саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Володимир Зеленський під час Радбезу ООН фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент наголосив, що уся ця робота заради одного – сили України. «Сили, яка допоможе нам захистити свій народ. Сили, яка допоможе припинити війну та відновити реальний і надійний мир. Україна вдячна кожному небайдужому серцю, всім країнам і лідерам, які готові допомагати нам. Дякуємо за підтримку наших дітей, українських воїнів, громадян», – пояснив глава держави.

Нагадаємо, 24 вересня президент України Володимир Зеленський виступив під час загальних дебатів Генасамблеї ООН.

За словами президента, у США українська делегація провела численні переговори фото: president.gov.ua/Офіс президента

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США в постійному представництві України при ООН. До складу делегації увійшли сенатори та представники Палати представників, зокрема Кріс Кунс, Річард Блюменталь, Грегорі Мікс та інші.

Також Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із королем Швеції Карлом XVI Густавом. Головними темами обговорення стали гуманітарна допомога та участь Швеції у відновленні України.

Зокрема, Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у постійному представництві України при ООН. За словами Зеленського, однією з головних тем переговорів стало посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, йшлося про важливість її зміцнення напередодні зими, коли очікується збільшення кількості російських обстрілів.