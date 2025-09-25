Головна Думки вголос Тимофій Мілованов
Тимофій Мілованов Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

У Путіна почалася параноя

Двоюрідна племінниця російського диктатора Анна Цивілєва

Путін боїться нового бунту

У Путіна почалася параноя. Він поставив свою двоюрідну племінницю Анну Цивілєву в Міноборони рф, щоб вона напряму доносила йому про корупцію та нелояльність, і провокувала арешти, пише ГУР для The Times.

Цивілєва має одразу дві посади: заступниця міністра й держсекретар.

Її піднесення відбулося після чистки, коли Путін відсунув Шойгу; фсб посадила заступників Тимура Іванова, Павла Попова, Дмитра Булгакова. Хвилі арештів накрили великих підрядників.

За перші три тижні вересня 2025-го вона бачилася з путіним 9 разів – кожні 2–3 дні.

ГУР каже: Путін нарешті зрозумів, що корупція блокує перемогу Росії. Тепер він покладається на кровні зв’язки, а не на старі еліти.

Цивілєва та її чоловік сергій цивілєв (нині міністр енергетики) володіють активами на понад $4 млрд, за даними ГУР. Вони контролюють 70% компанії Kolmar Group (вугілля, $2,4 млрд) і хімзаводи у Німеччині та Іспанії, що годують оборонку РФ.

ГУР: Путін боїться нового бунту, як з Пригожиним. Він використовує цивілєву як систему раннього попередження: сім’я замість генералів, кров замість силовиків.

Вона під санкціями Британії, США та ЄС, але досі керує європейськими компаніями через підставних осіб, обходячи заборони.

ГУР називає її обличчям нової еліти: вона тисне на мережу Чемезова, розширює повноваження, стискає фінанси і затягує найближче оточення Путіна в саму війну.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
У Путіна почалася параноя
