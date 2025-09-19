Президент повідомив, що Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на Донеччині

Зеленський: Купʼянськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Були доповіді військових, Головкома. Продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Район Покровська, район Добропілля – саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєві в росіян втрати. Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених», – йдеться у заяві.

Зеленський додав: «Хочу подякувати всім нашим підрозділам, які задіяні: 79-та, 82-га десантно-штурмові бригади, наші штурмові підрозділи – 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, – 14-та бригада Національної гвардії України. Дякую, воїни! І Купʼянськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції. Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія».

Нагадаємо, що тривають важкі бої за Купʼянськ Харківської області. Наразі російських терористів у центрі міста немає.

Зокрема, українські військові вивели з ладу та затопили трубу газогону, якою російські підрозділи намагалися прорватися до Куп’янська на Харківщині. Про це повідомило Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.