Президент повідомив, що Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент повідомив, що Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на Донеччині
Зеленський зазначив, що українські військові знищують російські сили
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зеленський: Купʼянськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Були доповіді військових, Головкома. Продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Район Покровська, район Добропілля – саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєві в росіян втрати. Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених», – йдеться у заяві.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зеленський додав: «Хочу подякувати всім нашим підрозділам, які задіяні: 79-та, 82-га десантно-штурмові бригади, наші штурмові підрозділи – 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, – 14-та бригада Національної гвардії України. Дякую, воїни! І Купʼянськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції. Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія».

Нагадаємо, що тривають важкі бої за Купʼянськ Харківської області. Наразі російських терористів у центрі міста немає.

Зокрема, українські військові вивели з ладу та затопили трубу газогону, якою російські підрозділи намагалися прорватися до Куп’янська на Харківщині. Про це повідомило Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

Володимир Зеленський війна Куп'янськ фронт

