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OpenAI завершує розробку власного чіпа для штучного інтелекту – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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OpenAI завершує розробку власного чіпа для штучного інтелекту – Reuters
OpenAI хоче зменшити залежність від компанії Nvidia
фото із відкритих джерел

Цього року OpenAI збирається завершити розробку першого власного дизайну чіпа 

Американська технологічна компанія OpenAI, яка створила чат-бот ChatGPT, планує у 2025 році завершити розробку першого власного чіпа для технологій штучного інтелекту. Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, таким чином корпорація прагне зменшити ступінь своєї залежності від компанії Nvidia у питанні постачання чіпів. Після завершення розробки OpenAI має намір запустити виробництво чіпів на заводах Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Так, за оцінками джерел агентства, компанія досягла прогресу на шляху до своєї мети організувати масове виробництво подібних чіпів у 2026 році.

Раніше глава OpenAI Сем Альтман в інтерв'ю Nikkei Asia заявив, що корпорація займається створенням власного апаратного обладнання для технологій штучного інтелекту. Він також додав, що на тлі створення в США проекту Stargate з'явилося багато перспектив для розвитку співпраці з «японськими інвесторами та компаніями на всіх рівнях, включаючи виробництво чіпів». OpenAI також оголошувала про запуск у ChatGPT нової функції ШІ-агента Deep research, яка дозволяє узагальнювати значні обсяги доступної в Мережі інформації та виконувати складні дослідження.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп оголосив про створення в країні компанії Stargate, яка інвестує $500 млрд у розвиток штучного інтелекту. У проекті візьмуть участь фірми OpenAI, SoftBank Group та Oracle. За словами американського лідера, це дозволить створити 100 тис. робочих місць. 

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Теги: США технології штучний інтелект

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