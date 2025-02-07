Президент США закликав закрити USAID через «нечуваний рівень корупції»

Трамп не навів жодних конкретних фактів корупції в Агентстві США з міжнародного розвитку

Корупції в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) «досягла нечуваного рівня». Про це заявив президент США Дональд Трамп заявив у TruthSocial.

Американський лідер закликав ліквідувати структуру.

«USAID зводить радикальних лівих з розуму, і вони нічого не можуть з цим зробити, тому що витрати коштів, які значною мірою шахрайські, просто неможливо пояснити. Корупція досягла нечуваного рівня. Закрити цю структуру», – написав він.

При цьому Трамп не навів жодних конкретних фактів або доказів корупції в USAID.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про зупинення допомоги іншим країнам. 3 лютого чиновників USAID відправили у відпустку через їхню відмову надати співробітникам Департаменту ефективності державного управління (DOGE) доступ до конфіденційних даних.

Головним ініціатором ліквідації USAID називають підприємця Ілона Маска, який очолює DOGE. Саме він переконав Трампа у необхідності припинити роботу агентства.

До слова, у Вашингтоні, 3 лютого, було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Згодом стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа залишить менше ніж 300 осіб в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID), різко скоротивши кількість працівників.

Водночас глава нового Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Як відомо, рішення президента США Дональда Трампа про призупинення допомоги іншим країнам та фактичну ліквідацію Агентства з міжнародного розвитку (USAID) викликало обурення серед американської громадськості. Дві найбільші профспілкові організації – Американська організація дипломатичної служби та Федерація державних службовців – подали позов проти адміністрації Трампа, звинувативши президента у неконституційних та незаконних діях.