Стало відомо про ще одну родину, яка загинула внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Полтаві

Гарна, любляча родина, яка все життя прожила разом, кажуть друзі

Загинули 40-річний Сергій та 38-річна Катерина, а також їхні 12-річна дочка Діана та 7-річний син Даніїл

Під час ракетного удару у Полтаві загинула ще одна родина. Це подружжя та двоє дітей сім’ї Запішніх. Про це Суспільному повідомили друзі родини.

40-річний Сергій та 38-річна Катерина познайомились у Харкові, вчились разом у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут . Сергій Запішній був родом з Диканьки. Катерина Запішня з Рубіжного Луганської області.

Після навчання переїхали разом у Полтаву та працювали в авіаконструкторському бюро.

«Хоббі в них були настільні ігри. Сергій дуже любив моделювати різні фігурки та розроблював настільні ігри. Улюблений колір у Сергія був зелений, часто одягав зелені футболки та обирав завжли зелений колір, коли грав в настолки», – пригадують друзі.

Деякий час подружжя займалося організацією ігротек настільних ігор та тримали невеличкий магазинчик до пандемії коронавірусу. Сім’я мала двох дітей : 12-річну дочку Діану та 7-річного сина Даніїла.

«Діанка також любила грати в ігри сімейними вечорами з батьками. Також ходила трохи на тхеквондо. Далі народився Данік ( так Сергій та Катя називали сина). Гіперактивний, веселий хлопчик, який не сидів на місці ні секунди. Любив гратись з котами, яких у Запішніх було двоє. Спокійна, гарна, любляча родина, яка все життя прожила разом – разом і пішли», – зазначають друзі загиблих.

Нагадаємо, у Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки. Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них дві дитини 9 та 12 років.

Також внаслідок ракетного удару окупантів по багатоповерхівці у Полтаві 1 лютого, загинула дев'ятирічна Софія Яворська та її батьки.

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Полтаві загинула акторка Анастасія Кольвах. Вона була співавторкою постановок місцевого «Театру Сучасного Діалогу».