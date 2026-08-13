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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Курильський маневр Путіна: який сигнал Кремль надсилає Китаю і США

glavcom.ua
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Російський диктатор Путін
фото: Getty Images

Навіщо Кремлю знадобилися Курили саме зараз

Путін на Сахаліні – це не про російські Курили. Це спроба сподобатися Китаю

Путін вперше за 26 років правління Росією відвідав окуповані японські острови. І це не лише передвиборчий хід

1. В контексті провоєнноі виборчої повістки дня, візит Путіна на Курили більш ніж логічний. Путін демонструє, що він, ніби-то, третій полюс світу і має право робити те, що йому хочеться. Але логіка цієї поїздки значно ширша ніж вибори.

2. Візит на спірні території – це, перш за все, спроба сподобатися Китаю. Напередодні переговорів Трамп-Сі, Путіну вкрай важливо не допустити зміни політики Китаю щодо нашої війни. І скандал з Японією, головним ворогом Китаю, вкрай важливий хід російської зовнішньої політики.

3. Ця історія, безумовно, стане важливою подією в американському інформпросторі, особливо на фоні максимально зближення Росії з КНДР за останні роки. І, можна не сумніватися, росіяни будуть розганяти істерію з цього приводу. Це не матиме жодного практичного значення, але це спроба розширити поле для гри. Японський фактор якого ще вчора не існувало в переговорах з США, має шанси там зʼявитися.

4. Україна мала б звернути увагу саме на останній аспект. Це надування мильної бульбашки без будь-яких шансів на будь-яке кінетичне загострення. Нам не потрібно щось засуджувати чи проти чогось виступити. Нам важливо було б на високому політичному рівні сказати саме про надування бульбашки. І тоді нас точно почують. Але тут важливо не стати на сторону Японії, бо тоді ми втратимо шанс на діалог з Китаєм. Це дуже тонка гра.

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Теги: путін Японія Китай США

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