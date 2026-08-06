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Трамп відповів, чи має конфлікт із міністром війни США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп відповів, чи має конфлікт із міністром війни США
фото: Getty Images

Заява президента пролунала після низки публікацій американських ЗМІ про можливу нестачу окремих видів ракет

Президент США Дональд Трамп підтримав міністра війни Піта Гегсета після критики у медіа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

«Фейкові новини, як завжди, поширюють неправдиві та абсолютно безпідставні чутки. Я надзвичайно задоволений роботою, яку виконує Піт Гегсет. Усе пройшло надзвичайно успішно, включаючи нашу операцію проти Венесуели, де результат було досягнуто менш ніж за один день, що дозволило нам притягнути до відповідальності одного з найгірших злочинців у світі – Ніколаса Мадуро! Так само й у Ірані, де країна була зруйнована з метою не допустити, щоб вона коли-небудь мала ядерну зброю, справи йдуть дуже добре!», – написав Трамп.

Трамп відповів, чи має конфлікт із міністром війни США фото 1

Американський лідер наголосив, що Гегсет користується великою повагою у військових колах.

Заява президента пролунала після низки публікацій американських ЗМІ про можливу нестачу окремих видів ракет. Зокрема, The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомляла, що під час засідання уряду в Кемп-Девіді 31 липня Трамп вимагав від міністра оборони Піта Гегсета пояснень щодо інформації про гострий дефіцит боєприпасів.

Також президент США Дональд Трамп різко відреагував на повідомлення про можливий дефіцит ракет і боєприпасів в американській армії. Він запевнив, що Сполучені Штати мають достатні запаси озброєння, а людей, які поширюють протилежну інформацію, пообіцяв притягнути до відповідальності.

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Теги: США Дональд Трамп Піт Гегсет

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