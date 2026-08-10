США витратили майже всі запаси високоточних ракет – Bloomberg

Ракетний дефіцит уже змусив Трампа відмовитися від одного з масштабних ударів та поставив під загрозу постачання зброї союзникам

Сполучені Штати зіткнулися з критичним виснаженням запасів високоточних ракет і засобів протиракетної оборони. Майже повністю вичерпаними виявилися запаси окремих типів наступального озброєння, а для відновлення американських арсеналів знадобляться роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Критичне виснаження американських арсеналів

За даними видання, ситуація викликала гостре невдоволення президента США Дональда Трампа. Під час перебування у Кемп-Девіді він вимагав пояснень від міністра війни Піта Гегсета та звинуватив його у приховуванні реального стану американських арсеналів.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн попереджав про ризик дефіциту озброєння ще до початку лютневих ударів.

Найгіршою ситуація виявилася з кількома ключовими типами ракет. За даними Bloomberg, США вичерпали майже всі доступні запаси армійських тактичних ракет ATACMS та новіших високоточних PrSM.

До критичного мінімуму скоротилися й запаси крилатих ракет Tomahawk на американських кораблях і підводних човнах. Серйозно виснажилися також запаси засобів протиракетної оборони. За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), було використано близько двох третин наявних перехоплювачів для комплексів Patriot. Крім того, США витратили майже половину арсеналу ракет для систем THAAD, призначених для перехоплення балістичних цілей.

Пентагон уже тисне на оборонні компанії, вимагаючи терміново наростити виробництво боєприпасів. Однак навіть за умови збільшення виробничих потужностей для відновлення американських запасів знадобляться роки.

Дефіцит ракет обмежує військові можливості США

Дефіцит ракет уже позначився на військових рішеннях Вашингтона. Як зазначає Bloomberg, через нестачу боєприпасів Трамп був змушений скасувати один із раніше запланованих масштабних ударів.

У разі відновлення масованих бомбардувань американській авіації також доведеться діяти ближче до зони роботи іранської протиповітряної оборони. Це суттєво збільшить ризик втрати літаків та американських військовослужбовців.

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Окремою проблемою стала нестача ракет-перехоплювачів. Через обмежені запаси Вашингтону доведеться визначати, які об'єкти та союзники отримають пріоритетний захист.

Наслідки для України та союзників США

Наслідки виснаження американських арсеналів безпосередньо зачепили й Україну. Київ розраховував закуповувати американське озброєння за кошти європейських партнерів, зокрема для захисту від російських повітряних атак. Однак через дефіцит на складах США кількість доступної для експорту зброї суттєво скоротилася.

Проблема також позначилася на можливостях Вашингтона стримувати Китай в Індо-Тихоокеанському регіоні, КНДР на Корейському півострові та Росію на східному фланзі НАТО.

Експертка з національної безпеки та колишня співробітниця Ради національної безпеки США Кокі Шейк критично оцінила ситуацію. За її словами, Вашингтон не відкрив нового способу ведення війни, натомість продемонстрував нові способи зазнавати невдач.

Автор Bloomberg зазначає, що виснаження запасів боєприпасів стало одним із показників значно ширшої проблеми, наслідки якої для США та їхніх союзників проявляються поступово.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляла, що під час зустрічі в Овальному кабінеті Дональд Трамп відхилив прохання президента України Володимира Зеленського про надання Україні сотень додаткових перехоплювачів для систем Patriot.