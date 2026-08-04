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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Новий етап відносин зі США: що змінилося для України

glavcom.ua
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фото: Getty Images

Україно-американські стосунки. Стефанішина, Умеров та інші

Протягом останніх півроку украіно-американські стосунки зазнали значної трансформації і перейшли від логіки «кавалерійських наскоків», коли гасіння пожеж вимагало приїзду великого десанту з Києва до більш-менш системної роботи, яка будувалася на виробленні особистих контактів з великою кількістю різних політичних Акторів

1. На період керівництва посольством Ольгою Стефанішиною припало кілька кардинальних змін в наших стосунках з США. Перш з за все відбулися зміни в ставленні MAGA до України, що в результаті стало, зокрема, причиною прийняття закону Грема -Блюменталя. Більше того, санкційний тиск не лише вдалося втримати , але й він дещо розширився. Окремо слід виділити запуск американо-украінськоі програми дронділ, завдяки якій наші технології зайшли на головні майданчики США. І в усіх цих аспектах, справді, велику роль відіграло наше посольство.

2. В той же час, варто звернути увагу: зі зміною Єрмака наші стосунки з США стали більш системними. І головна причина цієї більшої системності криється в тому, що зникло ручне управління всіма процесами, які на собі затягував Андрій Єрмак.

3. При цьому, попри різкий розворот MAGA в сторону України, ми маємо дуже серйозну проблему: переговорний трикутник Украіна-Росія-США знаходиться повному глухому куті. І ніяких лінійних виходів з нього немає. А ми (Україна) продовжуємо жити в логіці, що цей трикутник може вивести нас на реальні переговори.

4. На жаль, Путін не готовий іти ні на які переговори без реального зовнішнього тиску, а США самостійно цей тиск не можуть забезпечити, особливо на фоні повної пробуксовки в Ірані.

5. На жаль,  блокада Азовського моря і швидка перспектива повного закриття Чорного моря для Росії, поки не зупиняє Путіна. І складається враження, що весь світ запасся попкорном і дивиться на те, як Путін обвалює російську економіку, не бажаючи йти на переговори. І якби ми не були в епіцентрі вибуху, і якби наші порти не були заблоковані, за цим було б цікаво спостерігати.

6. Призначення Умерова на керівника СЗР, на жаль, в принципі, не впливає на можливості змін в цій ситуації. І питання не тільки і не стільки в переговорниках, скільки в самому форматі переговорів, який не піддається ревізії з незрозумілих для мене причин.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Україна політика

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