Трамп назвав терміни завершення війни в Україні

Президент США заявив, що розраховує завершити бойові дії ще до закінчення своєї каденції, а також висловився про готовність Путіна до угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, війна Росії проти України завершиться до закінчення його президентського терміну, який триватиме до січня 2029 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю американського президента.

Під час розмови журналіст запитав Трампа, чи вірить він, що війна між Росією та Україною завершиться під час його президентства. У відповідь глава Білого дому заявив, що вважає такий сценарій цілком реальним. «Думаю, так. Я думав, що вона закінчиться ще раніше», – сказав Трамп.

Президент США також пояснив, що раніше розраховував швидше досягти результату, оскільки мав добрі стосунки з обома сторонами. «Я товаришував з обома лідерами, я думав, що це буде моєю найпростішою справою», – зазначив він.

Крім того, Трамп розповів, що під час спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним постійно закликає його припинити війну.

«Я завжди кажу йому одне й те саме. Не хочу вдаватися в подробиці, але я кажу: «Володимире, тобі час зупинитися. Цій війні час покласти край», – заявив президент США.

На запитання журналіста, що відповідає Путін, Трамп сказав, що, на його думку, російський лідер готовий до домовленостей. «Думаю, він готовий піти на угоду», – сказав американський президент.

Коли ведучий уточнив, коли це може відбутися, Трамп відповів: «Скоро. Для танго потрібні двоє. Але я думаю, він готовий піти на угоду».

Нагадаємо, після смерті американського сенатора Ліндсі Грема у США триває обговорення законопроєкту про запровадження жорстких санкцій проти Росії, який він був одним із головних ініціаторів. Документ передбачає суттєве посилення економічного тиску на Москву. Раніше Дональд Трамп заявляв, що остаточне рішення щодо застосування нових санкцій залежатиме від розвитку переговорів про припинення війни в Україні. Тепер президент США зазначив, що законопроєкт має високі шанси на ухвалення, а під час його доопрацювання до нього можуть також включити санкції проти Ірану та угруповання «Хезболла».