Російські вибори на окупованих територіях. Чому мовчить Україна

Часу залишилося неймовірно мало

На окупованих територіях 18-20 вересня пройдуть, так звані, вибори до Держдуми. І ці вибори будуть одним з головних аргументів Москви на майбутніх переговорах про мир з однієї сторони, а з іншої вони стануть причиною серйозного тиску на нас, чому можна і потрібно проводити вибори під час війни.

Спільно з Валерієм Чалим та Андрієм Магерою провели дискусію на цю тему. Нижче, спробую коротко дати головні тези.

1. Гауляйтери окупованих територій отримали «план» показати явку не менше 65% і результат Єдиної Росії має бути в районі 70%. Від забезпечення цього результату залежить їхнє майбутнє. Яким чином буде забезпечено цей результат вже зрозуміло. Вкидання і фальсифікації складуть не менше 40-50%.

2. У цілому, ці «вибори» в Росії вже стають плебісцитом по підтримці безкінечної війни. На окупованих територіях – це також демонстрація того, що ці регіони «остаточно стали російськими». Саме тому, викликає подив, що досі ми не маємо публічної позиції МЗС з цього приводу і ми не бачимо жодних інформаційних кампаній держави для світу взагалі та для Росії і окупованих територій, зокрема.

3. Якою має бути головна ціль цієї кампанії? Перш за все ми маємо не просто заявити про нікчемність цих виборів. Ми маємо зробити ситуацію при якій ні в кого не буде сумнівів, що ніяких реальних виборів на цих територіях не було.

4. Що потрібно зробити?

Має бути утворено координаційний центр з чітко затвердженим планом дій і набором спікерів для всіх аудиторій. Таким центром, за функціоналом має бути або МЗС або РНБО (вибачте, що змушений писати цю банальність);

Воєнна ситуація така, що забезпечити безпеку голосування неможливо, тому вже зараз потрібно щодня по усім можливим каналам доносити до світу та до жителів окупованих територій, що вибори це небезпечно. Особливо з огляду на те, що Кремль 100% готує криваві провокації під українським прапором.

МЗС має розпочати кампанію з невизнання цих виборів та майбутнього російського парламенту вже зараз. У 2024 році ми дуже довго зволікали і програли в чисту кампанію «Путін – нелегітимний президент». Зараз у нас є шанс добитися, бодай часткової, нелегітимності Думи.

Всі посольства мають включитися в роботу по дискредитації, так званих, спостерігачів, які планують їхати в Росію і, особливо, на окуповані території;

Проти всіх учасників виборів (кандидати, члени комісій, довірені особи) будуть відкриті кримінальні провадження з дуже прискореною процедурою заочного осудження.

5. Це ключові речі, які лежать на поверхні. Насправді, можна і потрібно зробити набагато більше. Але чомусь влада зволікає.

До виборів 45 днів. Часу залишилося неймовірно мало.