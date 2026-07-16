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WSJ: Трамп обговорює висадку десанту на іранські острови

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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WSJ: Трамп обговорює висадку десанту на іранські острови

Сам же глава Білого дому не до кінця хоче задіювати американських солдатів

Президент США Дональд Трамп розмірковує про розширення військової операції проте Ірану, і зараз розглядає можливість висадки американської морської піхоти та повітряно-десантних сил на іранські острови в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням The Wall Street Journal.

Як пише видання, у вівторок увечері Трамп провів нараду в Ситуаційному центрі для обговорення потенційного захоплення низки територій вздовж протоки, зокрема, острову Харг, де знаходиться нафтовий термінал, який забезпечує 90% експорту нафти з Ірану. За словами джерел, ця нарада стала однією з безлічі зустрічей Трампа, зокрема з віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом, міністром оборони Пітом Гегсета, держсекретарем Марко Рубіо та головнокомандувачем ЗС США, Деніелом Кейном.

Зазначається, що Трамп пішов на таке рішення після глухого куту у дипломатичній роботі. Попри те, що Тегеран та Вашингтон мали б через місяць узгодити підсумковий мирний договір з прописаними пунктами щодо ядерної програми та судноплавства, у Ірані наполягають контролювати Ормузьку протоку, і отримувати плату для забезпечення безпеки. Тому глава Білого дому просить помічників розробити жорсткіші варіанти дій, які б примусили Іран або до капітуляції, або хоча б пообіцяти не атакувати торговельні кораблі.

За даними чиновників, Трамп не хоче задіювати живу силу, але якщо він на це наважитьсяЮ то ще більше втягне США в близькосхідний конфлікт, який набирає обертів. Також на зустрічі обговорювалися розширення кількості цілей для ракетних та авіаударів, включаючи енергетичні об'єкти, а також бомбардування тунельного комплекса у горі Пікакс, який може використовуватися у ядерній програмі Ірану. 

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Теги: США Іран Дональд Трамп

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