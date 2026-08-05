Премʼєра популярного спінофа «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай»: коли та де дивитися

Головним героям дали можливість відродити Орден джедаїв у продовженні короткометражки

Сьогодні, 5 серпня, вийшов аніме-серіал «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай», що продовжує сюжет епізодів з антології «Зоряні війни: Видіння». Про це йдеться в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

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Сюжет «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай»

Головні герої будуть намагатися відродити Орден джедаїв фото: скриншот Star Wars/Disney Plus/YouTube

Дата виходу: 5 серпня

5 серпня Платформа: Disney+

Disney+ Жанр: анімація, наукова фантастика, пригоди

анімація, наукова фантастика, пригоди Виробництво: Lucasfilm, японські анімаційні студії

«Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай» отримав розширення у вигляді окремого серіалу, який бере початок у епізодах «Дев'ятий джедай» і «Дев'ятий джедай: Дитя надії». Це історія про доньку коваля світлових мечів Кару. Вона опинилася у вирі боротьби за відродження Ордену джедаїв, коли вважалося, що мечі вже були втрачені.

Кадр з трейлера «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай» фото: скриншот Star Wars/Disney Plus/YouTube

Події розгортатимуться після того, як Кара із загадковим джедаєм Марграфом Джуро покине свою планету. Вони шукатимуть викраденого батька Кари. Паралельно герої намагаються знайти нових джедаїв, щоб відродити Орден і протистояти дедалі могутнішим темним силам.

Подробиці продовження антології «Зоряні війни: Видіння»

Кадр з трейлера «Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай» фото: скриншот Star Wars/Disney Plus/YouTube

«Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай» зʼявився з однієї короткометражної історії та отримав можливість бути розкритим глядачеві у цілому серіалі. Це вперше, коли антологія «Зоряні війни: Видіння» отримала таке продовження. Проєкт створювали у Японії. Над серіалом працювала легендарна аніме-студія Production I.G у співпраці з Lucasfilm Franchise Animation. Режисером серіалу став Шюнсуке Тада, також проєктом керував Кендзі Каміяма.

Серед акторів, які озвучили головних героїв, такі зірки, як Кіміко Гленн, Ендрю Кішіно, Масі Ока, Сіму Лю, Патрік Сейтц, Джей Пі Карліак, Ніл Каплан, Янг Мазіно, Чейз Суї Вондерс, Феодор Чін, Кеон Янг.

«Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай»/Трейлер

«Зоряні війни: Видіння – Дев'ятий джедай» покаже в день премʼєри Disney+. Очікується вісім епізодів нового серіалу.

До слова, 3 серпня, на екрани вийшов 14 сезон анімаційного мультсеріалу «Футурама» (Futurama). У нових серіях головні герої опиняться у вирі нових цікавих та водночас абсурдних пригод. У центрі подій, які розгортатимуться у новому сезоні, як завжди, будуть незмінні головні герої: Фрай, Ліла, Бендер.